Toyota привезла в Україну новий пікап (Фото) — Finance.ua

Toyota привезла в Україну новий пікап (Фото)
Японська компанія Toyota вивела на український ринок новий пікап Hilux GR SPORT. Автомобіль має покращену керованість і стійкість на дорозі.
Про це повідомляє MMR із посиланням на представництво Toyota в Україні.
Hilux GR SPORT вирізняється збільшеною шириною колії, +140 мм спереду та +155 мм ззаду порівняно зі стандартною Toyota Hilux.
Оптимізоване кермування забезпечує впевненість на дорозі. Вібраційний шум було значно зменшено, а підвіску та гальма допрацьовано, кажуть в компанії.
Рушійною силою пікапа є 2,8-літровий дизельний двигун, потужність якого становить 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Мотор поєднується з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.
Hilux GR SPORT також вирізняється преміальними деталями зовнішнього дизайну, такими як чорна решітка радіатора з G-мотивом і класичним логотипом Toyota, чорними порогами, дзеркалами та дверними ручками. Сріблястий передній захист днища, чорний задній бампер і впізнавані логотипи GR SPORT доповнюють ефектний екстер’єр.
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