Toyota Prius встановив новий рекорд Гіннеса за найвищу економію пального — Finance.ua

Toyota Prius встановив новий рекорд Гіннеса за найвищу економію пального Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Toyota Prius встановив новий рекорд Гіннеса за найвищу економію пального

Toyota Prius досяг нового рівня ефективності завдяки зусиллям Вейна Гердеса, який отримав титул рекордсмена Гіннеса за найнижче споживання пального при поїздці через США від західного узбережжя до східного.

Цього літа Гердес проїхав від мерії Лос-Анджелеса до мерії Нью-Йорка на Prius LE і досяг вражаючої економії палива. Середні комбіновані витрати палива за всю поїздку склали 93,158 милі на галон (MPG) — 2,52 літра на 100 км. Це дозволило побити попередній рекорд, який був встановлений ще у середині 70-х років минулого століття.

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Prius був представлений близько двох десятиліть тому як перший серійний гібридний автомобіль. Він відкрив нове покоління транспортних засобів, які поєднують електродвигун з високоефективним ДВЗ для значного підвищення економії палива. І він виправдав свої очікування.

Подорож Гердеса довжиною 3211,7 милі (5168,73 км) через США проходила через різноманітні місцевості та непередбачувані погодні умови. Він піднявся на Prius на висоту до 7000 футів (2133 метра) та проїхав через суворі місця, такі як пустеля Мохаве, де температура перевищувала 40 градусів. Він боровся з сильними вітрами, що надходили з Мексиканської затоки. Такі фактори демонструють, як автомобіль може досягати великої ефективності, попри складні умови.

Toyota Prius останнього покоління оснащений гібридною системою Toyota п’ятого покоління та 2,0-літровим двигуном, який має потужність 194 к.с. Для цього авто заявлено витрати палива 57 миль на галон (4,12 л/100 км), за оцінками EPA.

Цей світовий рекорд був досягнутий водієм, який володіє техніками гіпермайлингу, що оптимізували продуктивність Prius за певних погодних та дорожніх умов. Результати не є типовими. Він також використовував деякі основні поради щодо економії палива, які може практикувати будь-який водій.

Гердес пропонує прості поради для водіїв щодо покращення економії палива. Він радить повільніше стартувати з місця і підтримувати рівномірний тиск на педаль акселератора. Він також каже, що коли попереду зупинка, слід заздалегідь зменшити тиск на акселератор і використовувати інерцію автомобіля для плавного під’їзду до зупинки, що значно допомагає зекономити паливо.

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