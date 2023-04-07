Toyota представила нове покоління гібрида Prius (фото) — Finance.ua

Toyota представила нове покоління гібрида Prius (фото) Сьогодні 23:35 — Фондовий ринок

Toyota представила нове покоління гібрида Prius (фото)

Компанія Toyota представила Prius Prime нового покоління. Новинка буде доступна у трьох комплектаціях: SE, XSE та XSE Premium.

У салоні автомобіля замість старої мультимедійної системи встановили нову Toyota Audio Multimedia з 8 або 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм в залежності від комплектації з бездротовою зарядкою для смартфона. Рульове колесо і панель приладів новий Toyota Prius Prime запозичив у Toyota bZ4X.

Новинка має повний набір систем активної та пасивної безпеки, включаючи автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, автоматичне перемикання далекого світла та систему утримання у смузі руху з функцією попередження про вихід із неї.

Усі комплектації гібрида мають три режими водіння: «Нормальний», «Еко» та «Спортивний».

Toyota Prius Prime оснащується гібридною силовою установкою Toyota п’ятого покоління на базі 2,0-літрового бензинового мотора M20A-FXS. ДВЗ поєднується з двома мотор-генераторами (MG1 та MG2) та безступінчастою трансмісією. Загальна потужність силової установки складає 220 к.с., що дозволяє автомобілю розігнатися від 0 до 60 миль на годину (0-97 км) за 6,6 секунд. Модель отримала літій-іонний акумулятор на 13,6 кВт*год. Заряджання від стандартної домашньої розетки 120 В займе приблизно 11 годин.

Старт продажів нового Toyota Prius Prime у США намічено на травень 2023 року. Ціни починатимуться від 32 350 доларів.

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MMR За матеріалами:

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