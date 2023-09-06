Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото) — Finance.ua
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Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)

Технології&Авто
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Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)
Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)
Toyota показала альтернативу електричному пікапу Hilux. Цей прототип працює на водневому паливі та може проїхати до 600 км з повним баком. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Багато автовиробників роблять ставку на електромобілі, щоб знизити рівень шкідливих викидів. У Toyota пропонують альтернативне розв’язання проблеми — авто на водневих паливних елементах.
Пікап Hilux має великий попит у багатьох країнах світу. Тому цю модель вирішили оснастити водневими паливними елементами.
Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)
Прототип продемонстрували у Великій Британії. Він використовує елементи живлення від водневого седана Mirai.
На шасі пікапа встановлено три баки високого тиску. Вони можуть вмістити достатньо водню, щоб проїхати до 600 км.
Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)
У Toyota зазначили, що цей прототип стане основою для невеликого парку тестових автомобілів, які будуть випущені до кінця року. Загалом буде створено десять таких пікапів.
У майбутньому Toyota планує випустити більше нових водневих моделей. Серед них будуть седани, хетчбеки та кросовери.
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За матеріалами:
Фокус
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