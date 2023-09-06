Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото) — Finance.ua

Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото) Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)

Toyota показала альтернативу електричному пікапу Hilux. Цей прототип працює на водневому паливі та може проїхати до 600 км з повним баком. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Багато автовиробників роблять ставку на електромобілі, щоб знизити рівень шкідливих викидів. У Toyota пропонують альтернативне розв’язання проблеми — авто на водневих паливних елементах.

Пікап Hilux має великий попит у багатьох країнах світу. Тому цю модель вирішили оснастити водневими паливними елементами.

Прототип продемонстрували у Великій Британії. Він використовує елементи живлення від водневого седана Mirai

На шасі пікапа встановлено три баки високого тиску. Вони можуть вмістити достатньо водню, щоб проїхати до 600 км.

У Toyota зазначили, що цей прототип стане основою для невеликого парку тестових автомобілів, які будуть випущені до кінця року. Загалом буде створено десять таких пікапів.

У майбутньому Toyota планує випустити більше нових водневих моделей. Серед них будуть седани, хетчбеки та кросовери.

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