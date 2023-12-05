Toyota показала компактний і доступний електрокросовер зі стильним дизайном (фото) — Finance.ua
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Toyota показала компактний і доступний електрокросовер зі стильним дизайном (фото)

Технології&Авто
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Toyota показала компактний і доступний електрокросовер зі стильним дизайном (фото)
Toyota показала компактний і доступний електрокросовер зі стильним дизайном (фото), Фото: Toyota
Toyota презентувала новий компактний електрокросовер. Серійна версія концепт-кара Urban SUV стане найдоступнішою електричною моделлю бренду в Європі.
Про це розповіли на сайті бренду.
Toyota Urban SUV отримав стильний дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Спереду встановлені C-подібні фари, які з'єднані тонкою світлодіодною смугою.
Ззаду розміщені компактні ліхтарі, які об'єднані в один блок. Під ними знаходиться масивний дифузор.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
У Toyota зазначили, що серійна версія Urban SUV отримає традиційні бічні дзеркала заднього виду. Вони ефективніші за бічні камери, які встановлені на концепт-кар.
Габарити Toyota Urban SUV:
  • довжина — 4300 мм;
  • ширина — 1820 мм;
  • висота — 1620 мм.
Toyota Urban SUV підтримуватиме конфігурації з одним або двома електромоторами. Характеристики силової установки не розкриваються.
Новинка буде заснована на платформі, призначеній виключно для електромобілів. Це дасть змогу поліпшити розважування по осях і зробити авто ефективнішим.
Загалом Toyota готує близько 15 нових електромобілів для Європи. Їх планують представити до 2026 року.
За матеріалами:
Фокус
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