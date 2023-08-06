Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото) — Finance.ua

Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото) 06.08.2023, 00:24 — Фондовий ринок

Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото)

Класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 вкотре оновили. Продажі рестайлінгової моделі планують відновити в Японії, де автомобіль був відсутній з 2014 року.

Про це повідомляє MMR із посиланням на видання Response

Нова версія відрізняється від попередньої новою оптикою. Попереду знову з’явилися круглі фари замість квадратних, а задні ліхтарі перемістилися на бампер. У салоні ж встановили оригінальне рульове колесо та важіль перемикання швидкостей.

Оновлений автомобіль оснащується чотирициліндровим турбодизельним мотором 1GD-FTV об'ємом 2,8 літра та потужністю 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Двигун поєднується із автоматичною трансмісією. Виробник зазначає, що новий мотор забезпечує низький рівень шуму, підвищені динамічні характеристики та низьку витрату пального.

Як повідомлялось, у Японії представили новий Toyota Land Cruiser Prado. Автомобіль отримав нову підвіску та гібридну силову установку потужністю 330 кінських сил.

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