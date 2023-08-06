Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото) — Finance.ua
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Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото)

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Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото)
Toyota оновила класичний Land Cruiser 70 (фото)
Класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 вкотре оновили. Продажі рестайлінгової моделі планують відновити в Японії, де автомобіль був відсутній з 2014 року.
Про це повідомляє MMR із посиланням на видання Response.
Нова версія відрізняється від попередньої новою оптикою. Попереду знову з’явилися круглі фари замість квадратних, а задні ліхтарі перемістилися на бампер. У салоні ж встановили оригінальне рульове колесо та важіль перемикання швидкостей.
Оновлений автомобіль оснащується чотирициліндровим турбодизельним мотором 1GD-FTV об'ємом 2,8 літра та потужністю 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Двигун поєднується із автоматичною трансмісією. Виробник зазначає, що новий мотор забезпечує низький рівень шуму, підвищені динамічні характеристики та низьку витрату пального.
Як повідомлялось, у Японії представили новий Toyota Land Cruiser Prado. Автомобіль отримав нову підвіску та гібридну силову установку потужністю 330 кінських сил.
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За матеріалами:
MMR
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