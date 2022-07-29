Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення та подробиці — Finance.ua
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Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення та подробиці

Технології&Авто
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Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення та подробиці
Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення та подробиці
Toyota веде розробку двох нових гібридів. Їх мають презентувати наприкінці нинішнього та на початку 2023 року. Про це повідомляє японський веб-сайт BestCarWeb.
Першою дебютує нова Toyota Prius — її планують показати у грудні. Хетчбек п’ятого покоління збереже авангардний дизайн з характерним обтічним силуетом.
Toyota Prius 2023 збудують на платформі TNGA, яку використовує і нинішнє покоління моделі. Як і раніше, вона буде доступна в двох версіях — як стандартний і гібриди, що заряджаються.
Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення та подробиці
В обох випадках встановлять 1,8-літрову бензинову четвірку та електромотор, а ємність акумуляторної батареї збільшать. Також не виключена поява з часом інноваційної модифікації із ГБО на водневому паливі.
А навесні 2023 з’явиться нова Toyota Alphard четвертої генерації. Великий п’ятиметровий мінівен збереже нестандартний дизайн з величезною радіаторною решіткою і багату комплектацію. Очікуються гібридні варіанти з 2,5-літровим атмосферним та 2,4-літровим турбованим бензиновими двигунами.
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