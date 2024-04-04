Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію — Finance.ua

Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію, Фото: Toyota

Лінійку Toyota Corolla 2024 поповнила нова модифікація Active Sport. Її презентували в Японії і там вона вже надходить у продаж за ціною від 3,14 млн ієн ($20 700).

Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Нова Toyota Corolla Active Sport займе нішу між версією GR Sport та екстремальним 300-сильним варіантом GR. Її пропонують у кузові седан та універсал.

Відрізнити Toyota Corolla Active Sport можна за агресивнішим переднім бампером, а також чорними обвісом та 17-дюймовими дисками. Автомобілі фарбуватимуть тільки в білий, чорний та сірий кольори, також можна обрати чорний дах.

Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla Active Sport оздобили штучною шкірою чорного кольору з контрастними сірими швами, а педалі прикрасили металічними накладками. Крім того, встановлені спортивні передні сидіння.

Нова Toyota Corolla Active Sport доступна виключно у 140-сильній гібридній версії з 1,8-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Модель доступна з переднім або повним приводом, а його підвіска переналаштована.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.