Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію — Finance.ua
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Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію

Технології&Авто
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Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію
Toyota Corolla отримала недорогу спортивну версію, Фото: Toyota
Лінійку Toyota Corolla 2024 поповнила нова модифікація Active Sport. Її презентували в Японії і там вона вже надходить у продаж за ціною від 3,14 млн ієн ($20 700).
Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.
Нова Toyota Corolla Active Sport займе нішу між версією GR Sport та екстремальним 300-сильним варіантом GR. Її пропонують у кузові седан та універсал.
Відрізнити Toyota Corolla Active Sport можна за агресивнішим переднім бампером, а також чорними обвісом та 17-дюймовими дисками. Автомобілі фарбуватимуть тільки в білий, чорний та сірий кольори, також можна обрати чорний дах.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Салон Toyota Corolla Active Sport оздобили штучною шкірою чорного кольору з контрастними сірими швами, а педалі прикрасили металічними накладками. Крім того, встановлені спортивні передні сидіння.
Нова Toyota Corolla Active Sport доступна виключно у 140-сильній гібридній версії з 1,8-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Модель доступна з переднім або повним приводом, а його підвіска переналаштована.
За матеріалами:
Фокус
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