Toyota будує інноваційне «Місто майбутнього»: перші мешканці в’їдуть вже цього року — Finance.ua

Toyota будує інноваційне «Місто майбутнього»: перші мешканці в’їдуть вже цього року Сьогодні 22:45 — Технології&Авто

Toyota будує інноваційне «Місто майбутнього»: перші мешканці в’їдуть вже цього року

Компанія Toyota відчинить двері «Міста майбутнього» восени 2025 року. Місто, яке протягом п’яти років зводили фахівці японського автовиробника, розташоване біля підніжжя гори Фудзі. На першому етапі у місті оселяться лише сто співробітників бренду.

Після закінчення будівництва на території проживатимуть близько двох тисяч мешканців. За архітектуру інноваційного міста відповідають спеціалісти датської фірми Bjarke Ingels Group.

Керівник Toyota Акіо Тойода повідомив, що зараз будівельники здали першу чергу будинків, заселення яких розпочнеться восени цього року. Спершу до нових будинків переїдуть сто осіб, серед яких будуть співробітники компанії та члени їхніх сімей.

Після закінчення будівництва місто Woven City займе 175 акрів біля підніжжя гори Фудзі. Очікується, що на території суперсучасного мегаполісу з’являться безпілотні автомобілі та «розумні» будинки. Крім того, в інфраструктуру міста фахівці запровадять штучний інтелект.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.