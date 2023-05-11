Товари з ЄС на 1 мільярд євро "загубилися" під час транзиту через росію, – FT — Finance.ua
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Товари з ЄС на 1 мільярд євро "загубилися" під час транзиту через росію, – FT

Світ
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Після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну з Євросоюзу транзитом через росію було відправлено товарів на загальну суму два мільярди євро, і близько половини з них «загубилися» на території рф, пише видання The Financial Times.
Одержувачами європейських товарів, у тому числі продукції подвійного призначення, яку можна використовувати у військовій промисловості, були компанії у Вірменії, Казахстані та Киргизстані.
Таким чином, зазначає видання, товари, експорт яких до росії заборонений, безпосередньо потрапляли до рф з Євросоюзу під приводом того, що їхніми кінцевими одержувачами є компанії в інших країнах.
Після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну Євросоюз, США і країни, що до них приєдналися, запровадили жорсткі санкції щодо росії. Зокрема, заборонено ввезення на територію рф багатьох груп товарів, насамперед подвійного призначення.
На тлі санкцій у сусідніх із росією країнах, які не підтримали санкції, було зафіксовано підозріло різке зростання імпорту деяких категорій товарів. Передбачається, що вони згодом вирушають до рф.
Євросоюз неодноразово заявляв, що боротиметься із ввезенням санкційних товарів до рф обхідними шляхами. У травні 2023 року ЄС заборонив транзит через росію товарів подвійного призначення.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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