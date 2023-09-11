Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда — Finance.ua

Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда

Протягом січня — серпня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували — на суму $24,5 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

При цьому оподаткований імпорт склав $33,6 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-серпні 2023 року склало 0,47 дол./кг, що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $6,5 млрд;

Польща — $4,4 млрд;

Туреччина — $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $3,4 млрд;

Румунії— на $2,6 млрд;

Китаю — на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $12,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 87,4 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $7,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 50,6 млрд грн, що складає 18% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 55,9 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,6 млрд;

метали та вироби з них — $2,7 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,1 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 465,8 млн грн.

Інфографіка: customs.gov.ua

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