Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда — Finance.ua
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Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда

Казна та Політика
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Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда
Товарообіг України за вісім місяців сягнув $65,6 мільярда
Протягом січня — серпня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували — на суму $24,5 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
При цьому оподаткований імпорт склав $33,6 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-серпні 2023 року склало 0,47 дол./кг, що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $6,5 млрд;
  • Польща — $4,4 млрд;
  • Туреччина — $3,4 млрд.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — на $3,4 млрд;
  • Румунії— на $2,6 млрд;
  • Китаю — на $1,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $12,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 87,4 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $7,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 50,6 млрд грн, що складає 18% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні товари — $7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 55,9 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $14,6 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,7 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $2,1 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 465,8 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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