Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди — Finance.ua

Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди

Протягом січня-жовтня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували — на $34,6 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $47,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2024 року склало 0,51 дол./кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $11,6 млрд;

Польща — $5,6 млрд;

Німеччина — $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $4 млрд;

Німеччини — на $2,4 млрд;

Іспанії — на $2,4 млрд.

Інфографіка: Державна митна служба

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $20,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141,0 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $9,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $8,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 127,1 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $20,3 млрд

метали та вироби з них — $3,8 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд

За 10 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн.

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