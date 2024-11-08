Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди — Finance.ua
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Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди

Казна та Політика
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Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди
Товарообіг України від початку року склав $92 мільярди
Протягом січня-жовтня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували — на $34,6 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $47,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2024 року склало 0,51 дол./кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $11,6 млрд;
  • Польща — $5,6 млрд;
  • Німеччина — $4,4 млрд.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — на $4 млрд;
  • Німеччини — на $2,4 млрд;
  • Іспанії — на $2,4 млрд.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $20,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141,0 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $9,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — $8,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 127,1 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $20,3 млрд
  • метали та вироби з них — $3,8 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд
За 10 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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