Торкнеться багатьох українців: у Раді ініціюють оновлення штрафів — Finance.ua

Торкнеться багатьох українців: у Раді ініціюють оновлення штрафів Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Торкнеться багатьох українців: у Раді ініціюють оновлення штрафів

У Верховній Раді України (ВРУ) пропонують вкотре оновити штрафи в країні. Цього разу хочуть запровадити покарання, яке стосуватиметься пішоходів.

Про це свідчить законопроєкт № 9289 , який передали для ознайомлення у профільний парламентський комітет.

Йдеться про проєкт закону, що передбачає зміни у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху.

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Автором законопроєкту виступив народний депутат від фракції ВР «Слуга народу» Володимир Крейденко. Він пропонує посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходів, які пересуваються із дітьми.

Законопроєкт передбачає покарання для пішоходів-порушників ПДР з дітьми (до 16 років) — штраф у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) чи громадські роботи терміном 20−40 годин.

Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту покликане покращити культуру дорожнього руху в державі за допомогою «виховання» його учасників.

Згідно з чинним законодавством, таке покарання передбачене виключно, якщо порушення призвело до аварійної ситуації.

Довідка Finance.ua:

поліція «взялася» за пішоходів-порушників. При чому суди активно підтримують поліцію та приймають рішення про законність таких штрафів відносно пішоходів;

за 2022 рік патрульні загалом винесли 1 млн 756 тис. 196 постанов щодо порушень правил дорожнього руху. Це без врахування автоматичної системи фіксації. Загальна сума штрафів по цих постановах перевищує 1,41 млрд грн.

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