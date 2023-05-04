ТОП найкрасивіших країн світу: хто в лідерах (інфографіка) — Finance.ua

ТОП найкрасивіших країн світу: хто в лідерах (інфографіка) Сьогодні 09:32

ТОП найкрасивіших країн світу: хто в лідерах (інфографіка)

Навіть у найбільш урбаністичних місцях є неймовірні куточки природної краси, як-от численні зелені зони Лондона. Але згідно з новим рейтингом SportsCoverDirect, одна країна є найкрасивішою у світі. Нею стала Японія.

Про це пише www.express.co.uk

Незважаючи на те, що Японія перебуває в авангарді технічних інновацій, природна краса країни незрівнянна.

Гора Фудзі висотою 3776 метрів є одним із найнеймовірніших природних чудес Японії. Щороку тисячі людей піднімаються на вулкан, але туристи можуть піднятися на одну з менших вершин поблизу, щоб відчути це на відстані.

Цікавий факт. З 1641 по 1853 роки у Японії існувала політика самоізоляції, проведена правлячим урядом країни. За цей час Японія була закритою для іноземців країною, тому іноземного туризму у Японії не існувало. Після реставрації Мейдзі та будівництва національної залізничної мережі туризм став більш доступною перспективою, як для японських громадян, так і для закордонних гостей.

Найкрасивіші країни світу:

Японія.

Індія.

Італія.

Таїланд.

Індонезія.

Мексика.

Австралія/Іспанія/Туреччина.

Канада.

Індія посіла друге місце в списку, а також є домом для неймовірної різноманітності природної краси.

Від пляжів південної Варкали до передгір’я Гімалаїв у Рішікеш, неважко зрозуміти, чому Індія посіла таке високе місце.

Цікавий факт. Відчуття вседозволеності і просте незнання місцевих традицій і законів в Індії може зіграти злий жарт з мандрівником. Чого категорично не можна робити в Індії:

Ображати релігію місцевого населення. Індія — калейдоскоп традицій і релігійних течій. Звичайно, туристи не зобов’язані знати їх усі, але прості правила допоможуть уникнути неприємностей.

Їздити на байку в п’яному стані. Здавалося б, очевидна річ. В Індії взяти байк в оренду навіть без прав дуже просто.

Не дотримуватися дрес-коду. Стосується не тільки відвідування храмів. Розморені на морі туристи не відчувають різниці між пляжем і містом.

Агресивно себе поводити і встрявати у бійки. Навіть якщо ви тисячу разів праві, ніколи не доводьте справу до бійки. Замахнетесь на індуса — через хвилину прибіжать десятки місцевих.

Італія посіла третє місце і стала європейським напрямком з найвищим рейтингом у списку. Хоча озера Комо та пляжі Амальфі, ймовірно, допомогли Італії посісти третє місце, у країні також є кілька менш відомих місць природної краси.

Доломіти на півночі Італії захоплюють дух взимку та влітку, а пагорби П’ємонту, здається, ніколи не закінчаться.

Цікавий факт. Туризм — одна з найбільших галузей італійської економіки. Щороку біля 44 млн. осіб відвідують Італію з туристичною метою, що приносить прибуток у розмірі 43 млрд. доларів, це виводить Італію на 4 місце в світі за розвитком туризму та 3-є в ЄС. На частку Італії припадає 5,6% світового туристичного ринку.

Всього на території Італії розташовано найбільше в світі пам’яток спадщини ЮНЕСКО — 44. В Італії склалася добре організована система прийому туристів, здатна одночасно прийняти 3,6 млн. гостей.

Інші країни. Великобританія не потрапила до списку, але популярні літні напрямки, Туреччина та Іспанія, посіли сьоме місце.

Азія домінувала в першій п’ятірці рейтингу з Таїландом та Індонезією серед найкрасивіших країн світу.

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