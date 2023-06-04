Топ-7 недорогих вживаних кросоверів «на автоматі» в Україні — Finance.ua

Топ-7 недорогих вживаних кросоверів «на автоматі» в Україні Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Топ-7 недорогих вживаних кросоверів «на автоматі» в Україні

7 найкращих вживаних кросоверів з АКПП, які б коштували адекватних грошей, але разом з тим не засмучували майбутнього власника в ході експлуатації неприємними «сюрпризами».

Зважаючи, що у даний список ми включили тільки машини з автоматичною трансмісією, то ця тема буде особливо цікавою для жінок: тих, які планують стати водіями чи вже є такими. Читайте далі детальніше про учасників нашої підбірки.

Suzuki Vitara (2015-)

Ціна в Україні, $: 14−20 тис.

Традиційно для «топів» mmr.net.ua, ми віддаємо належне відносно доступним японським моделям, зокрема малому кросоверу Suzuki Vitara. Це доволі свіжа модель, яка випускається з 2015-го року і встигла перенести лише незначний фейсліфтинг у 2018-му. Оскільки автомобілі марки Сузукі заслужено цінуються завдяки своїй надійності, ліквідності і практичності, то ціни на Vitara не надто воліють опускатись, хоча це може виявитись і плюсом — при перепродажі ви отримаєте значне збереження вартості.

Найімовірніше, ви знайдете машину з пробігом 80−120 тис. кілометрів, оснащену бензиновим 1.6-літровим атмосферним мотором (120 к.с.) або трициліндровим турбодвигуном 1.0 (112 к.с.), обоє з яких будуть спряжені з автоматичною КПП на 6 передач. Варто сказати, що навіть 1.0-літровий агрегат не страждає малим ресурсом, як це буває в малооб'ємих моторів інших брендів, а 1.6-літровий «атмосферник» взагалі за належного обслуговування служитиме вічність.

За:

надійний, практичний, ліквідний;

зручний і маневрений;

сучасна, «свіжа» модель.

Проти:

дорожчий за інших у списку;

для когось надто консервативний.

Mitsubishi ASX (2010-)

Ціна в Україні, $: 11−20 тис.

Mitsubishi ASX за своїми споживчими якостями схожий до Suzuki. Щоправда, випускається він суттєво давніше і конкурувати за сучасністю з Vitara може лише модифікація після останнього рестайлінгу (так, у ASX їх було багато). Серед пропозицій не мало екземплярів завезено з ЄС — такі ASX часто зустрічаються з дизельним мотором 1.8 на 150 к.с. Привезених з Північної Америки «битків» теж вистачає. Заокеанські ASX мають назву «Outlander Sport» і зустрічаються зокрема з 2.4-літровим бензиновим мотором.

Найімовірніше, ASX ви знайдете з пробігом 150−200 тис. кілометрів, який буде оснащено бензиновим 1.8-літровим агрегатом потужністю 140 к.с. і безступеневою АКПП (тип «варіатор») або ж 2.0-літровим 150-сильним мотором, тим-таки «варіатором» і повним приводом.

За:

практичність;

хороша ергономіка;

висока надійність і розповсюдженість запчастин.

Проти:

купа «битків» з Північної Америки;

безступенева АКПП типу «варіатор».

Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross (2012−2017)

Ціна в Україні, $: 10−12 тис.

«Фішка» цих двох кросоверів від PSA Peugeot-Citroen полягає у тому, що технічно і фактично це той самий Mitsubishi ASX, лиш з іншими бамперами і фарами / ліхтарями, проте продаються «французькі» кросовери за дещо нижчою ціною — адже про них ніхто не задумується, коли починає шукати собі щось на вторинному ринку. Щоправда, самих двійників від Peugeot-Citroen на вторинному ринку України також дуже мало, тим більше з АКПП, тому шансів знайти щось путнє не так вже і багато.

Найімовірніше, ви знайдете Peugeot 4008 / Citroen C4 Aircross з пробігом близько сотні тисяч кілометрів, з 2.0-літровим атмосферним бензиновим двигуном Mitsubishi (150 к.с.) і переднім приводом. Як ви вже могли здогадатися, трансмісія в цьому випадку безальтернативно буде безступенева, типу «варіатор». За даними mmr.net.ua, майже всі з Пежо-Сітроенів «ASX», що зараз «висять» на «вторинці», були офіційно придбані тут, в Україні, в дилера Peugeot або Citroen.

За:

надійна і якісна техніка Mitsubishi;

доступніші за японського «оригінала»;

зазвичай невеликі пробіги.

Проти:

обмежена кількість на ринку;

АКПП «варіатор» і лише передній привід.

Subaru XV (2011−2017)

Ціна в Україні, $: 11−17 тис.

Будьмо відвертими, цей Subaru є не зовсім кросовером. Насправді XV являє собою хетчбек Impreza, задраний вгору аж до 22 см кліренсу, захисним обвісом по периметру, додатковими рейлінгами на даху та переналаштованою КПП. Мотори бензинові: 1.6 (114 к.с.) та 2.0 (150 к.с.). Серед представлених на українській «вторинці» екземплярів чимало «битків» з аукціонів Північної Америки — що поробиш.

Найімовірніше, Subaru XV ви знайдете з пробігом 80−140 тис. кілометрів, 2.0-літровим мотором та безступеневою автоматичною коробкою передач. Ощадливості від атмосферного двигуна і «варіатора» не чекайте — у змішаному циклі такий XV «бере» 6.5−7.0 л/100 км. Проте надійний старт у будь-яку погоду і хорошу прохідність Subaru вам забезпечить, як на пересічній місцевості, так і у місті.

За:

надійний;

практичний і зручний, прохідний;

демократична ціна.

Проти:

багато «битків» з-за океану;

АКПП «варіатор»;

обслуговування автомобілів Subaru складніше і дорожче, ніж деяких конкурентів.

Nissan Qashqai (2010−2013)

Ціна в Україні, $: 11−15 тис.

Nissan Qashqai першої генерації став піонером свого класу, коли з’явився на ринку ще у 2006 році. Також, як і менший Nissan Juke, Кашкай полюбився особам жіночої статі за свій красивий і виразний дизайн.

Скоріше за все, Qashqai 2010−2013 р.р. і АКПП ви знайдете з пробігом 150−200 тис. кілометрів і атмосферним бензиновим двигуном 2.0 (141 к.с.). Не виключено, що з повним приводом. Nissan Qashqai радуватиме вас (чи вашу половинку) високою якістю зборки і комплектуючих, відносно демократичними розцінками на запчастини та обслуговування і «зрілими» їздовими характеристиками.

За:

стильний і привабливий;

широкий вибір на вторинному ринку;

якісний і надійний.

Проти:

АКПП «варіатор».

Nissan Juke (2015−2019)

Ціна в Україні, $: 10−17 тис.

Перше покоління Nissan Juke також було революційним. Практичності тут суттєво менше, ніж у Qashqai, а епатажність екстер'єру декого відштовхувала, особливо в той час, але заперечувати те, що міні-кросовер Nissan був дуже успішним на глобальному ринку ніхто не стане. Він дуже полюбився дамам-водіям, часто його купували скоріше як аксесуар для стилю, це додає Джуку певний лоск і гламур.

З найбільшою ймовірністю двопедальний Nissan Juke ви знайдете з пробігом близько 100 000 км, бензиновим двигуном 1.6 (117 к.с.) і переднім приводом. Також чимало притягнутих з Північної Америки «битків» з неясним минулим, але з «прокачаними» комплектаціями, де під капотом ви знайдете турбомотор 1.6 (190 к.с.), що передає тягу на всі чотири колеса за допомогою безступеневої АКПП.

За:

Яскравий і харизматичний;

Надійний;

Є, з чого вибрати на «вторинці».

Проти:

Чимало завезених «битків»;

Паливна економічність не вражає;

«Дамський» імідж;

Жорсткий і тісний.

Skoda Yeti (2011−2018)

Ціна в Україні, $: 10−14 тис.

Харизматичний зовнішній вигляд, великі колісні арки, високі рейлінги на даху та облицювання нижньої частини кузова із нефарбованого пластику надають Skoda Yeti особливий антураж. За характерним салоном ховається практичний і просторий салон, чудова ергономіка та гідна якість усього, з чого зроблена ця машина. Тяговиті двигуни, особливо в парі з повнопривідною трансмісією, подарують впевненість за рулем та у завтрашньому дні також. Шкода тільки, що насправді Єті з АКПП дуже мало в Україні.

Скоріше за все, ви зможете підібрати Skoda Yeti з АКПП з пробігом близько 200−250 тисяч кілометрів. Двигун може бути або бензиновий 1.2 турбо (105 к.с.) і передній привід, або 1.8 турбо (152 к.с.) 4×4. Зустрічається також дизельний варіант, з 2.0-літровим мотором на 140 к.с. і повним приводом. Якщо ви знайдете повнопривідну бензинову версію в адекватному стані і після рестайлінгу (з 2015 року), то знайте — ви щасливчик!

За:

приємний в керуванні;

простір у салоні;

економічний і практичний.

Проти:

жорсткий і тряский;

задні сидіння не складаються;

надійність поступається «японцям».

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