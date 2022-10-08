ТОП-7 найкращих ігрових смартфонів — Finance.ua

ТОП-7 найкращих ігрових смартфонів Вчора 04:06 — Фондовий ринок

Телефон давно перестав бути просто засобом спілкування для людей. Для одних користувачів велике значення має хороша камера, а інші, набуваючи гаджет, звертають увагу на його продуктивність. Саме цей факт сприяє тому, що останнім часом помітно зріс попит на ігрові смартфони.

Якщо користувач мріє про хороший апарат, в якому ідеально поєднуються ціна та якість, то Samsung A32 стане кращим рішенням. Незважаючи на те, що телефон працює на чіпі середнього рівня, йому вистачить потужності на ігри різного типу. Крім того, гаджет обладнаний основною камерою, яка має 4 сенсори. Чудова батарея — ще один плюс смартфона. Його повної зарядки вистачить на кілька годин.

Нашуміла новинка — телефон Xiaomi Redmi Note 10 Pro, незважаючи на доступну ціну, має чудові характеристики. Крім іншого, варто відзначити чудову камеру. Потужності апарату цілком вистачить для найпопулярніших програм.

Ще один представник корейської компанії «Samsung» — флагманський апарат Samsung Galaxy A52 заслуговує на окрему розмову. Потужності процесора цілком вистачить, щоб використовувати його для будь-якої гри. Чудова камера дозволяє робити якісні знімки.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro, ніби вихор, увірвався на ринок сучасних технологій. Незважаючи на найпростішу конфігурацію, він має досить потужний процесор та відмінний акумулятор, який за короткий період отримує повну зарядку.

Один із найкращих ігрових телефонів нинішнього року, який досить швидко став популярним — модель Poco X4 Pro. Незважаючи на те, що апарат може працювати безперебійно протягом кількох годин, процесор відрізняється від конкурентів низьким споживанням електроенергії.

Розробники флагманської моделі Poco F3 зробили користувачам справжній подарунок, вразивши, співвідношенням ціна/якість. Апарат приваблює не тільки можливістю грати протягом багатьох годин, але й робити чудові фотографії.

Ще один потужний апарат з чудовою камерою — OnePlus 10 Pro має гарну камеру. Висока продуктивність дозволяє насолоджуватися різними сучасними іграми. Смартфон обладнаний потужним процесором, аналога якому в цій лінійці немає. Апарат має відмінну систему охолодження, бездротову зарядку та дорогу оптику.

Конкуренція між виробниками настільки висока, що вони роблять все можливе, щоб залучити нових і нових покупців.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.