ТОП-7 моделей: найкращі автомобілі Renault з найменшою витратою палива (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-7 моделей: найкращі автомобілі Renault з найменшою витратою палива (інфографіка)

Фондовий ринок
332
ТОП-7 моделей: найкращі автомобілі Renault з найменшою витратою палива (інфографіка)
ТОП-7 моделей: найкращі автомобілі Renault з найменшою витратою палива (інфографіка)
Renault пропонує різноманітність моделей для різних потреб, кожна з яких відрізняється своєю економічністю. Незалежно від того, чи ви шукаєте компактний міський автомобіль, сімейний кросовер або екологічно чистий електромобіль, серед цих семи моделей знайдеться відповідний варіант для кожного.
ТОП-7 моделей: найкращі автомобілі Renault з найменшою витратою палива (інфографіка)
Отож, 7 економічних моделей французького бренду, які заслуговують на увагу.
1. Renault Clio. Renault Clio довгий час був одним із фаворитів на ринку завдяки своєму ефективному двигуну та компактності. Ідеально підходить для міської їзди та коротких поїздок.
2. Renault Megane. Megane пропонує просторий салон та гарну динаміку, поєднуючи це з економічністю. Відмінний вибір для сімейних подорожей.
3. Renault Captur. Цей компактний кросовер вирізняється своїм стильним дизайном та економічністю, роблячи його ідеальним для міського життя та далеких подорожей.
4. Renault Kadjar. Kadjar поєднує просторий інтер'єр і місткий багажник, пропонуючи при цьому відмінну економію палива.
5. Renault Twingo. Twingo — це маленький, але напрочуд місткий автомобіль, що ідеально підходить для міського середовища та забезпечує низьку витрату палива.
Місце для вашої реклами
6. Renault Scenic. Scenic поєднує комфорт і функціональність сімейного автомобіля з відмінною економічністю, роблячи його ідеальним для сімейних подорожей.
7. Renault Logan. Logan відомий своєю надійністю та простотою обслуговування, а також гарним співвідношенням ціна/якість. Це економний варіант для тих, хто шукає просторий та доступний автомобіль.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
Твоя машина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.