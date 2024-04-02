Топ-7 кращих комерційних фургонів у продажу — Finance.ua

Топ-7 кращих комерційних фургонів у продажу Сьогодні 19:15 — Технології&Авто

Топ-7 кращих комерційних фургонів у продажу

Як це зазвичай буває, для більш-менш розкрученого малого або середнього бізнесу потрібно забезпечити автопарк хорошими, надійними машинами. Або ж ви можете самі для себе шукати щось таке, що дало би змогу вам перевозити той чи інший вантаж на роботі або на власному господарстві. Ідеальним вибором у такому разі стане комерційнийфургон.

MMR.net.ua підібрали нижче найбільш варті уваги моделі станом на 2024 рік, різного розміру. Читайте далі подробиці про кожен з обраних нами варіантів.

7. Mercedes-Benz Vito

Країна: Німеччина;

Варіанти: дві довжини, одна висота даху;

Двигуни: 2.0 дизель (136−190 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, задній або повний привід;

Об'єм відсіку: 5,5−6,6 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 943 кг;

Буксирувальна здатність: 2500 кг.

Середньорозмірний розвізний фургон / пасажирський вен Mercedes-Benz Vito залишається чудовим вибором у своєму класі. За даними mmr.net.ua, остання генерація перебуває у продажу з 2015 року, але була оновлена перший раз ​​в 2020 році, а другий — у 2023-му.

Це, мабуть, найпреміальніший із фургонів середнього розміру, хоча з іншого боку новий Ford Transit Custom за деякими аспектами все ж перевершує Vito. Існує також повністю електрична версія — Mercedes-Benz e-Vito, яка отримала значний приріст запасу ходу у 2022 році завдяки новій батареї та двигуну. Проте, наразі така модифікація доступна в першу чергу покупцям в Європейському Союзі, тоді як актуальність її в Україні низька.

Переваги:

Економічний і потужний водночас

Дуже приємний у керуванні

Ліквідний і надійний

Недоліки:

Дорогий в обслуговуванні

В електричної версії короткий запас ходу

Салон надто консервативний (до рестайлінгу 2023)

6. Ford Connect

Країна: Німеччина;

Варіанти: дві довжини, одна висота даху;

Двигуни: 1.5 дизель (75−100 к.с.), 1.0 турбо 3-цил. (100 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній привід;

Об'єм відсіку: 3,7−4,4 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 1390 кг;

Буксирувальна здатність: 1400 кг.

«Пиріжок» Ford Connect може похизуватися добрячим дорожнім просвітом, який становить 15.2 см і гарною керованістю при цьому. Взагалі, комерційна лінійка марки Ford в Європі завжди володіла буквально найкращими характеристиками, що стосувалося керованості, динаміки і задоволення від водіння. Не став винятком і компактний комерційний фургон / пасажирський вен Ford Connect.

Інтер'єр моделі володіє духом і загальною стилістикою трохи лінійки Ford попереднього модельного циклу, але разом з тим відчувається значно затишніше, ніж салон ще одного «каблучка» бренду — новоспеченого Ford Courier. А ще в Connect банально зручніше — більше ніж для поклажі і система керування авто покладається на звичайні кнопки, а не сенсорний монітор.

Переваги:

Відмінна керованість

Економічний і витривалий

Високий кліренс

Недоліки:

Бензиновий двигун слабуватий для комерційної машини

Трошки жорсткий

Шумнуватий всередині

5. Volkswagen Caddy

Країна: Німеччина;

Варіанти: дві довжини, одна висота даху;

Двигуни: 2.0 дизель (75−122 к.с.), 1.5 турбо (114 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній або повний привід;

Об'єм відсіку: 3,1−3,7 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 711 кг;

Буксирувальна здатність: 1500 кг.

«Пиріжок» Volkswagen Caddy здавна вважався одним з найнадійніших компактних фургонів / венів у продажу в Європі і світі. Останнє покоління моделі, побудоване на модульній платформі MQB, як-от Golf чи Jetta, з’явилося у 2021 році і володіє низкою як переваг, так і недоліків порівняно з попередньою генерацією Caddy.

З одного боку, це добре обладнаний сучасний «каблучок», який чудово керується і пропонує широку лінійку виконань і модифікацій. Але з переходом на останню ітерацію легкової платформи MQB, фургон / вен Volkswagen Caddy втратив деякий запас міцності і пропонує куди меншу вантажопідйомність, ніж раніше, а ще — за останнім писком моди — все управління в салоні виведено на сенсорний медіа дисплей. Рішення сумнівне загалом, а тим більше в такому класі автомобілів.

Переваги:

Значне оновлення порівняно з попереднім Caddy

Безліч високотехнологічних функцій

Дуже чисті дизельні двигуни

Недоліки:

Вантажопідйомність відстає від конкурентів

Салон — жертва моди

Без електричної версії

4. Ford Transit

Країна: Німеччина;

Варіанти: три довжини, дві висоти даху;

Двигуни: 2.0 дизель (105−185 к.с.), електрокар (184−270 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній, задній або повний привід;

Об'єм відсіку: 9,5−15,1 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 1340 кг;

Буксирувальна здатність: 3500 кг.

Повнорозмірний фургон Ford Transit задовольняє широкий спектр потреб найрізноманітніших груп покупців — при чому деякі з них набагато більш вимогливі, ніж зазвичай в цьому класі. Великий німецький фургон є потужним гравцем у всіх сферах, маючи безліч версій і модифікацій, а електричний Ford E-Transit взагалі вважається одним з найкращих електричним фургоном, який ви можете купити, будь-якого розміру.

Як ми вже згадували в mmr.net.ua раніше, комерційна лінійка моделей Ford певною мірою увібрала дух культових легкових моделей німецького підрозділу бренду, як Fiesta чи Focus. Так, ми маємо на увазі азартну і чітку керованість фургонів Transit, Custom, Connect, Courier. Чудово налаштоване шасі! Недоліком повнорозмірного Ford Transit можна вважати відсутність найбільших модифікацій з більшою вантажопідйомністю і кубатурою вантажного відсіку 17−19 м 3 . Такі версії є, наприклад, у Renault Master, Iveco Daily, Volkswagen Crafter та Mercedes-Benz Sprinter.

Переваги:

Керованість на висоті

Відмінна паливна економічність

Є електрична версія

Недоліки:

Деякі проблеми з надійністю моторів Євро 6

Немає великооб'ємних кузовів

Вантажопідйомність так собі

3. Citroen Jumpy / Peugeot Expert

Країна: Франція;

Варіанти: дві довжини, одна висота даху;

Двигуни: 1.5 дизель (100−120 к.с.), 2.0 дизель (120−180 к.с.), електрокар (136 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній привід;

Об'єм відсіку: 5,3−6,6 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 1458 кг;

Буксирувальна здатність: 2500 кг.

Середньорозмірні фургони / вени від групи PSA Peugeot-Citroen традиційно представлені близнюками Citroen Jumpy та Peugeot Expert. Ці автомобілі - це французька розробка, але у них здавна є ще один «брат» — це FIAT Scudo, який в лінійці італійського бренду знаходиться між бюджетним малим «чобітком» Fiorino та повнорозмірним фургоном Ducato. Оригінальний FIAT Doblo, нажаль, вже знятий з виробництва.

Про парочку Jumpy і Expert можна сказати багато хорошого. Тут вам і першокласні дизельні двигуни, і електрична версія, і вражаюча вантажопідйомність. Традиційно для продукції PSA і французького автопрому в цілому, упор їздових характеристик був зроблений на комфортабельність. Також ці фургони / пасажирські вени не докучають проблемами з надійності, хоча свої «капризні моменти» у них також є.

Переваги:

Адекватна ціна

Економічний, комфортний, витривалий

Є електро-версія

Недоліки:

Деякі нюанси посадки водія

Мало ніш для зберігання в салоні

Малі дзеркала

2. Volkswagen Transporter

Країна: Німеччина;

Варіанти: дві довжини, дві висоти даху;

Двигуни: 2.0 дизель (110−204 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній або повний привід;

Об'єм відсіку: 5,8−9,3 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 1278 кг;

Буксирувальна здатність: 2500 кг.

Середньорозмірний фургон / вен Volkswagen Transporter упевнено займає друге місце в нашій добірці. Це надійний і «відшліфований до ідеалу» автомобіль, який тримається на конвеєрі доволі довго і при цьому не поступається конкурентам досі. Тим не менше, 2024 рік є останнім, коли можна буде придбати оригінальний Volkswagen Transporter в поколінні Т6.1, бо далі його знімуть з виробництва і натомість випускатимуть перелицьований Ford Custom.

Пасажирська версія T6.1 демонструє стиль, що приваблює покупців, які не займаються бізнесом, бо має кабіну та великий вибір версій із широкою привабливістю. Окремо варто згадати і мікроавтобус Volkswagen Caravelle, який у повній комплектації легко може стати універсальним автомобілем на всі випадки життя.

Переваги:

Продуманий, довершений, ліквідний

Напрочуд вишуканий і зручний у керуванні

Маса модифікацій

Недоліки:

Дорого коштує

Скоро знімуть з виробництва

Шумнуватий в середині

1. Mercedes-Benz Sprinter

Країна: Німеччина;

Варіанти: чотири довжини, три висоти даху;

Двигуни: 2.0 дизель (143−190 к.с.);

Трансмісія: МКПП та АКПП, передній, задній або повний привід;

Об'єм відсіку: 7,8−17,0 кубічних метрів;

Вантажопідйомність: 1404 кг;

Буксирувальна здатність: 3500 кг.

Mercedes -Benz Sprinter це справжній «золотий стандарт» у класі повнорозмірних розвізних фургонів. Ми в mmr.net.ua особливо хочемо підкреслити той факт, що попри суттєво вищу вартість, ніж у конкурентів, Sprinter залишається одним з найпопулярніших гравців у своєму сегменті, при чому не тільки в Європейському Союзі, але і по світу.

Покупців підкуповують репутація бренду Mercedes-Benz, а також об'єктивні сильні сторони моделі. Так, тут чудово налаштоване, вивірене у налаштуваннях шасі, з яким може конкурувати хіба Ford Transit та Volkswagen Crafter, але у порівнянні з Volkswagen, Mercedes має кращу плавність ходу. Також Sprinter має величезний оберемок модифікацій і широкий список опцій. Ну і такі якості, як витривалість, надійність і ліквідність також грають не останню роль в загальному успіху німецького фургона.

Переваги:

Дуже комфортний і легкий у керуванні

Безліч виконань і модифікацій

Якість, надійність і ліквідність

Недоліки:

Не найкраща вантажопідйомність

Дорогий

Салон місцями так собі

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.