Топ-7 кращих комерційних фургонів у продажу — Finance.ua

Топ-7 кращих комерційних фургонів у продажу
Як це зазвичай буває, для більш-менш розкрученого малого або середнього бізнесу потрібно забезпечити автопарк хорошими, надійними машинами. Або ж ви можете самі для себе шукати щось таке, що дало би змогу вам перевозити той чи інший вантаж на роботі або на власному господарстві. Ідеальним вибором у такому разі стане комерційнийфургон.
MMR.net.ua підібрали нижче найбільш варті уваги моделі станом на 2024 рік, різного розміру. Читайте далі подробиці про кожен з обраних нами варіантів.
7. Mercedes-Benz Vito
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: дві довжини, одна висота даху;
- Двигуни: 2.0 дизель (136−190 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, задній або повний привід;
- Об'єм відсіку: 5,5−6,6 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 943 кг;
- Буксирувальна здатність: 2500 кг.
Середньорозмірний розвізний фургон / пасажирський вен Mercedes-Benz Vito залишається чудовим вибором у своєму класі. За даними mmr.net.ua, остання генерація перебуває у продажу з 2015 року, але була оновлена перший раз в 2020 році, а другий — у 2023-му.
Це, мабуть, найпреміальніший із фургонів середнього розміру, хоча з іншого боку новий Ford Transit Custom за деякими аспектами все ж перевершує Vito. Існує також повністю електрична версія — Mercedes-Benz e-Vito, яка отримала значний приріст запасу ходу у 2022 році завдяки новій батареї та двигуну. Проте, наразі така модифікація доступна в першу чергу покупцям в Європейському Союзі, тоді як актуальність її в Україні низька.
Переваги:
- Економічний і потужний водночас
- Дуже приємний у керуванні
- Ліквідний і надійний
Недоліки:
- Дорогий в обслуговуванні
- В електричної версії короткий запас ходу
- Салон надто консервативний (до рестайлінгу 2023)
6. Ford Connect
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: дві довжини, одна висота даху;
- Двигуни: 1.5 дизель (75−100 к.с.), 1.0 турбо 3-цил. (100 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній привід;
- Об'єм відсіку: 3,7−4,4 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 1390 кг;
- Буксирувальна здатність: 1400 кг.
«Пиріжок» Ford Connect може похизуватися добрячим дорожнім просвітом, який становить 15.2 см і гарною керованістю при цьому. Взагалі, комерційна лінійка марки Ford в Європі завжди володіла буквально найкращими характеристиками, що стосувалося керованості, динаміки і задоволення від водіння. Не став винятком і компактний комерційний фургон / пасажирський вен Ford Connect.
Інтер'єр моделі володіє духом і загальною стилістикою трохи лінійки Ford попереднього модельного циклу, але разом з тим відчувається значно затишніше, ніж салон ще одного «каблучка» бренду — новоспеченого Ford Courier. А ще в Connect банально зручніше — більше ніж для поклажі і система керування авто покладається на звичайні кнопки, а не сенсорний монітор.
Переваги:
- Відмінна керованість
- Економічний і витривалий
- Високий кліренс
Недоліки:
- Бензиновий двигун слабуватий для комерційної машини
- Трошки жорсткий
- Шумнуватий всередині
5. Volkswagen Caddy
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: дві довжини, одна висота даху;
- Двигуни: 2.0 дизель (75−122 к.с.), 1.5 турбо (114 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній або повний привід;
- Об'єм відсіку: 3,1−3,7 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 711 кг;
- Буксирувальна здатність: 1500 кг.
«Пиріжок» Volkswagen Caddy здавна вважався одним з найнадійніших компактних фургонів / венів у продажу в Європі і світі. Останнє покоління моделі, побудоване на модульній платформі MQB, як-от Golf чи Jetta, з’явилося у 2021 році і володіє низкою як переваг, так і недоліків порівняно з попередньою генерацією Caddy.
З одного боку, це добре обладнаний сучасний «каблучок», який чудово керується і пропонує широку лінійку виконань і модифікацій. Але з переходом на останню ітерацію легкової платформи MQB, фургон / вен Volkswagen Caddy втратив деякий запас міцності і пропонує куди меншу вантажопідйомність, ніж раніше, а ще — за останнім писком моди — все управління в салоні виведено на сенсорний медіа дисплей. Рішення сумнівне загалом, а тим більше в такому класі автомобілів.
Переваги:
- Значне оновлення порівняно з попереднім Caddy
- Безліч високотехнологічних функцій
- Дуже чисті дизельні двигуни
Недоліки:
- Вантажопідйомність відстає від конкурентів
- Салон — жертва моди
- Без електричної версії
4. Ford Transit
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: три довжини, дві висоти даху;
- Двигуни: 2.0 дизель (105−185 к.с.), електрокар (184−270 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній, задній або повний привід;
- Об'єм відсіку: 9,5−15,1 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 1340 кг;
- Буксирувальна здатність: 3500 кг.
Повнорозмірний фургон Ford Transit задовольняє широкий спектр потреб найрізноманітніших груп покупців — при чому деякі з них набагато більш вимогливі, ніж зазвичай в цьому класі. Великий німецький фургон є потужним гравцем у всіх сферах, маючи безліч версій і модифікацій, а електричний Ford E-Transit взагалі вважається одним з найкращих електричним фургоном, який ви можете купити, будь-якого розміру.
Як ми вже згадували в mmr.net.ua раніше, комерційна лінійка моделей Ford певною мірою увібрала дух культових легкових моделей німецького підрозділу бренду, як Fiesta чи Focus. Так, ми маємо на увазі азартну і чітку керованість фургонів Transit, Custom, Connect, Courier. Чудово налаштоване шасі! Недоліком повнорозмірного Ford Transit можна вважати відсутність найбільших модифікацій з більшою вантажопідйомністю і кубатурою вантажного відсіку 17−19 м3. Такі версії є, наприклад, у Renault Master, Iveco Daily, Volkswagen Crafter та Mercedes-Benz Sprinter.
Переваги:
- Керованість на висоті
- Відмінна паливна економічність
- Є електрична версія
Недоліки:
- Деякі проблеми з надійністю моторів Євро 6
- Немає великооб'ємних кузовів
- Вантажопідйомність так собі
3. Citroen Jumpy / Peugeot Expert
- Країна: Франція;
- Варіанти: дві довжини, одна висота даху;
- Двигуни: 1.5 дизель (100−120 к.с.), 2.0 дизель (120−180 к.с.), електрокар (136 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній привід;
- Об'єм відсіку: 5,3−6,6 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 1458 кг;
- Буксирувальна здатність: 2500 кг.
Середньорозмірні фургони / вени від групи PSA Peugeot-Citroen традиційно представлені близнюками Citroen Jumpy та Peugeot Expert. Ці автомобілі - це французька розробка, але у них здавна є ще один «брат» — це FIAT Scudo, який в лінійці італійського бренду знаходиться між бюджетним малим «чобітком» Fiorino та повнорозмірним фургоном Ducato. Оригінальний FIAT Doblo, нажаль, вже знятий з виробництва.
Про парочку Jumpy і Expert можна сказати багато хорошого. Тут вам і першокласні дизельні двигуни, і електрична версія, і вражаюча вантажопідйомність. Традиційно для продукції PSA і французького автопрому в цілому, упор їздових характеристик був зроблений на комфортабельність. Також ці фургони / пасажирські вени не докучають проблемами з надійності, хоча свої «капризні моменти» у них також є.
Переваги:
- Адекватна ціна
- Економічний, комфортний, витривалий
- Є електро-версія
Недоліки:
- Деякі нюанси посадки водія
- Мало ніш для зберігання в салоні
- Малі дзеркала
2. Volkswagen Transporter
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: дві довжини, дві висоти даху;
- Двигуни: 2.0 дизель (110−204 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній або повний привід;
- Об'єм відсіку: 5,8−9,3 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 1278 кг;
- Буксирувальна здатність: 2500 кг.
Середньорозмірний фургон / вен Volkswagen Transporter упевнено займає друге місце в нашій добірці. Це надійний і «відшліфований до ідеалу» автомобіль, який тримається на конвеєрі доволі довго і при цьому не поступається конкурентам досі. Тим не менше, 2024 рік є останнім, коли можна буде придбати оригінальний Volkswagen Transporter в поколінні Т6.1, бо далі його знімуть з виробництва і натомість випускатимуть перелицьований Ford Custom.
Пасажирська версія T6.1 демонструє стиль, що приваблює покупців, які не займаються бізнесом, бо має кабіну та великий вибір версій із широкою привабливістю. Окремо варто згадати і мікроавтобус Volkswagen Caravelle, який у повній комплектації легко може стати універсальним автомобілем на всі випадки життя.
Переваги:
- Продуманий, довершений, ліквідний
- Напрочуд вишуканий і зручний у керуванні
- Маса модифікацій
Недоліки:
- Дорого коштує
- Скоро знімуть з виробництва
- Шумнуватий в середині
1. Mercedes-Benz Sprinter
- Країна: Німеччина;
- Варіанти: чотири довжини, три висоти даху;
- Двигуни: 2.0 дизель (143−190 к.с.);
- Трансмісія: МКПП та АКПП, передній, задній або повний привід;
- Об'єм відсіку: 7,8−17,0 кубічних метрів;
- Вантажопідйомність: 1404 кг;
- Буксирувальна здатність: 3500 кг.
Mercedes -Benz Sprinter це справжній «золотий стандарт» у класі повнорозмірних розвізних фургонів. Ми в mmr.net.ua особливо хочемо підкреслити той факт, що попри суттєво вищу вартість, ніж у конкурентів, Sprinter залишається одним з найпопулярніших гравців у своєму сегменті, при чому не тільки в Європейському Союзі, але і по світу.
Покупців підкуповують репутація бренду Mercedes-Benz, а також об'єктивні сильні сторони моделі. Так, тут чудово налаштоване, вивірене у налаштуваннях шасі, з яким може конкурувати хіба Ford Transit та Volkswagen Crafter, але у порівнянні з Volkswagen, Mercedes має кращу плавність ходу. Також Sprinter має величезний оберемок модифікацій і широкий список опцій. Ну і такі якості, як витривалість, надійність і ліквідність також грають не останню роль в загальному успіху німецького фургона.
Переваги:
- Дуже комфортний і легкий у керуванні
- Безліч виконань і модифікацій
- Якість, надійність і ліквідність
Недоліки:
- Не найкраща вантажопідйомність
- Дорогий
- Салон місцями так собі
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною