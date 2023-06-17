Топ-5 зручних великих авто з пробігом в Україні — Finance.ua

Топ-5 зручних великих авто з пробігом в Україні Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Топ-5 зручних великих авто з пробігом в Україні

Видання MMR.net.ua підготувало добірку з десяти великих автомобілів з пробігом різних класів, які будуть зручними у повсякденній експлуатації високим або крупним людям. До уваги взяли лише бренди категорії мас-маркет і ті їх моделі, які наразі доступні на вторинному ринку України.

Ford Galaxy (2015 -) — великий мінівен (MPV)

Ford Galaxy є одним із основних гравців сегменту великих MPV, безперервно продаючись з 1995 року. Німецька модель залишається лідером у своєму класі, будучи чудовим сімейним 7-місним автомобілем. Дизайн Galaxy виконаний в стилі решти сучасного модельного ряду Ford, що без сумніву додає машині стрімкості та динаміки. До речі, керованість цієї машини і налаштування шасі не дадуть засумувати татові під час сімейної подорожі - адже налаштований Ford Galaxy просто відмінно.

Більшість комплектацій великого мінівена Ford останнього покоління мають супутникову навігацію, круїз-контроль і систему допомоги утримання у смузі. І хоча екземплярів останнього покоління в Україні наразі не так багато, усі вони оснащені потужним 2.0-літровим дизельним двигуном TDCI (150 к.с.), який надасть вам вдосталь тяги, навіть коли Galaxy буде повністю завантажено. Ціни коливаються в діапазоні $17 000−18 000.

Ford Tourneo Custom (2015 — 2023) — мікроавтобус

Ford Custom не пропонує того рівня салонної трансформації, що Volkswagen Multivan. Крім цього, в Україні знайти саме Торнео Кастом доволі тяжко: на нашому вторинному ринку повно розвізних фургонів Transit Custom, які гаражним способом перероблені під пасажирську модель. Тому ми рекомендуємо уважно гортати дошку оголошень, дивлячись, чи дійсно вам пропонують «оригінального пасажира».

Втім, завдяки азартному і відточеному рульовому керуванню, надійним і економічним дизельними двигунам та продуманому і просторому салону, Ford Tourneo Custom вражає своєю зручністю для повсякденного використання. Саме так, керування як на «сімейний бус» тут просто відмінне. Якщо знайти хороший екземпляр, то радості від експлуатації не буде меж. В Україні ціни на вживаний Tourneo Custom сягають $14−20 тис.

Jeep Grand Cherokee (2013−2021) — великий позашляховик (SUV)

Jeep Grand Cherokee є одним з когорти «справжніх 4×4 позашляховиків». Попереднє покоління «Гранда», як і всі інші, зберегло несучу конструкцію кузова. Це завжди давало перевагу Grand Cherokee у питаннях маневреності, комфортабельності та економічності перед «рамниками». Ми в mmr.net.ua наводимо саме рестайлінгову модель, яка є трохи більш довершеною і надійною.

При цьому «офф-роуд» для Jeep аж ніяк не чужа стихія, ба більше: завдяки легшому кузові на окремих ділянках американський позашляховик почувається навіть впевненіше. Екземпляри 2013 року і далі вже є рестайлінговими, проте є чимало «битків» з Північної Америки. Вживані Jeep’и в нас найчастіше зустрічаються з 3.0-літровим «дизелем» V6 (241−247 к.с.) і автоматичною трансмісією на 8 передач. Привід, звісно, повний. Ціна такого красеня у нас на «вторинці» починається десь з відмітки у $18 тис.

Opel Insignia Caravan (2017−2023) — великий універсал (E-класу)

Мінівени, мікроавтобуси і позашляховики — це дуже добре. Але, говорячи про зручні сімейні автомобілі, не слід забувати і про великі універсали, як-от Opel Insignia в кузові Caravan. 5-метровий автомобіль, що володіє воістину здоровенним багажником і чудовим запасом простору в салоні для кожного з п’яти пасажирів, може забезпечити також вивірену ергономіку водійського місця і якісне оздоблення салону, що є своєрідним відголоском останніх «справжніх», німецьких автомобілів Opel.

В Україні універсал Opel Insignia другого покоління представлений завезеними з ЄС чи інших країн Європи екземплярами. Що цікаво, майже усі ці машини є перших років випуску та укомплектовані тяговитим 2.0-літровим дизельним мотором Opel CDTI потужністю 170 або 174 к.с. та крутним моментом 400 або 1380 Нм. Це дуже економічний силовий агрегат, адже середні заявлені витрати пального дорівнюють 4.4 та 5.1 л/100 км для 6-ступеневої МКПП та 8-швидкісної АКПП відповідно. Ціни коливаються в діапазоні 14−22 тисячі доларів.

SEAT Alhambra (2010−2020) — великий мінівен (MPV)

SEAT Alhambra користується успіхом в Європі серед великих сімей з моменту свого запуску в 2010 році. Автомобіль може запропонувати багато з точки зору практичності, із сімома сидіннями в стандартній комплектації, на яких з комфортом розмістяться навіть найвищі дорослі. Тут також є купа місця в багажнику і в різних нішах по салону, що зайвий раз підкреслює продуманість цього великого мінівена.

Про комфорт та безпеку під час щоденної експлуатації турбуватися не прийдеться, оскільки навіть моделі початкового рівня оснащені великою кількістю стандартного обладнання, включаючи зсувні задні двері, сучасну мультимедійну систему (після фейсліфтингу в 2015 році) чи, наприклад, функцію утримання при рушанні вгору. В Україні вживані SEAT Alhambra зазвичай є пригнаними з ЄС екземплярами, при чому їх вартість варіюється в діапазоні $10−16 тис.

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