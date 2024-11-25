ТОП-5 вживаних автомобілів, які найлегше продати в Україні — Finance.ua
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ТОП-5 вживаних автомобілів, які найлегше продати в Україні

Технології&Авто
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Під час війни в Україні попит на вживані автомобілі залишається високим. Українці обирають бюджетні, практичні авто з автоматичною коробкою передач і добрим технічним станом. Експерт з автомобільного ринку, директор автосалону CarCity Костянтин Литвинов розповів про найпопулярніші моделі та їхні особливості.
Лідери продажів: бюджетні авто на автоматі (4−6 тис. доларів)
Найлегше продаються автомобілі, яким від 15 до 20 років. Це компактні моделі з недорогим обслуговуванням. Покупці звертають увагу на стан кузова та двигуна. До цієї категорії входять:
  • Peugeot 206/307;
  • Hyundai Sonata;
  • Hyundai Getz;
  • Kia Cerato;
  • Volkswagen Golf/Jetta.
Ціна таких автомобілів коливається у межах 4−6 тисяч доларів.
Другий сегмент: авто з Америки та Європи (6−10 тис. доларів)
Популярні машини, пригнані з-за кордону, мають «адекватні» пошкодження і вік 5−10 років. Вартість таких авто складає 6−10 тисяч доларів. Найпопулярніші моделі:
  • Volkswagen Passat (NMS);
  • Audi A4/A6;
  • Ford Fusion (2,5 л);
  • Hyundai Sonata;
  • Kia Optima;
  • Nissan Altima;
  • Mazda (3,6);
  • Toyota Camry;
  • Skoda Octavia.
Кросовери середнього класу (10−14 тис. доларів)
Кросовери користуються значним попитом завдяки універсальності та надійності. У цьому сегменті покупці звертають увагу на пробіг і комплектацію авто. Найбільш популярні моделі:
  • Mazda CX-3/CX-5;
  • BMW X1/X3 (F-кузов);
  • Volkswagen Tiguan;
  • Kia Sportage;
  • Hyundai Tucson;
  • Nissan Rogue;
  • Nissan Qashqai;
  • Jeep Compass.

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За матеріалами:
УНІАН
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