ТОП-5 вживаних автомобілів, які найлегше продати в Україні — Finance.ua

ТОП-5 вживаних автомобілів, які найлегше продати в Україні Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

Під час війни в Україні попит на вживані автомобілі залишається високим. Українці обирають бюджетні, практичні авто з автоматичною коробкою передач і добрим технічним станом. Експерт з автомобільного ринку, директор автосалону CarCity Костянтин Литвинов розповів про найпопулярніші моделі та їхні особливості.

Лідери продажів: бюджетні авто на автоматі (4−6 тис. доларів)

Найлегше продаються автомобілі, яким від 15 до 20 років. Це компактні моделі з недорогим обслуговуванням. Покупці звертають увагу на стан кузова та двигуна. До цієї категорії входять:

Peugeot 206/307;

Hyundai Sonata;

Hyundai Getz;

Kia Cerato;

Volkswagen Golf/Jetta.

Ціна таких автомобілів коливається у межах 4−6 тисяч доларів.

Другий сегмент: авто з Америки та Європи (6−10 тис. доларів)

Популярні машини, пригнані з-за кордону, мають «адекватні» пошкодження і вік 5−10 років. Вартість таких авто складає 6−10 тисяч доларів. Найпопулярніші моделі:

Volkswagen Passat (NMS);

Audi A4/A6;

Ford Fusion (2,5 л);

Hyundai Sonata;

Kia Optima;

Nissan Altima;

Mazda (3,6);

Toyota Camry;

Skoda Octavia.

Кросовери середнього класу (10−14 тис. доларів)

Кросовери користуються значним попитом завдяки універсальності та надійності. У цьому сегменті покупці звертають увагу на пробіг і комплектацію авто. Найбільш популярні моделі:

Mazda CX-3/CX-5;

BMW X1/X3 (F-кузов);

Volkswagen Tiguan;

Kia Sportage;

Hyundai Tucson;

Nissan Rogue;

Nissan Qashqai;

Jeep Compass.

УНІАН За матеріалами:

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