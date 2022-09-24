ТОП-5 смартфонів із хорошим співвідношенням ціна-якість — Finance.ua
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ТОП-5 смартфонів із хорошим співвідношенням ціна-якість

Фондовий ринок
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ТОП-5 смартфонів із хорошим співвідношенням ціна-якість
Редакція порталу Gizсhina склала ТОП-5 найкращих флагманських смартфонів сьогодення вартістю менше ніж $500.
У список потрапили як новинки, так і випущені раніше пристрої на Android’і, які все ще актуальні для покупки у 2022.
  • Перше місце отримав флагманський смартфон бренду iQOO Neo 6. У нього 6.62-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 4700 мАг з підтримкою 80-ватної швидкої зарядки, а «всередині» стоїть топовий процесор Snapdragon 8 Gen1.
  • На друге місце визначили геймерський смартфон POCO F4 GT. З головних «фішок» — стереодинаміки JBL з Dolby Atmos, 120-герцовий екран і швидка зарядка потужністю 120 Вт. Також смартфон виділяється на тлі конкурентів наявністю висувних кнопок, які можуть використовуватися в іграх.
  • Трійку лідерів флагманів до $500 закриває Moto Edge X30, який може похвалитися селфі-камерою з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. В оснащення, окрім 6.7 дюймової OLED-матриці та акумулятора на 5000 мАг, увійшли стереодинаміки з Dolby Atmos, модуль NFC для безконтактних платежів, швидкісний адаптер Wi-Fi 6e і 5G-модем.
На четвертому і п’ятому місцях розташувалися Redmi Note 11T Pro, який в Україні відомий під назвою Poco X4 GT, і «народний» Galaxy S21 FE, створений на основі відгуків фанатів.

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За матеріалами:
УНІАН
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