ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно

Технології&Авто
17
ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно
ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно
Експлуатація автомобіля вимагає постійної уваги до його технічного стану. Нехтування найпростішими правилами може обернутися серйозними несправностями і дорогим ремонтом.
Видання Express із посиланням на досвідченого автомеханіка Скотті Кілмера назвало п’ять речей в авто, які потребують регулярного контролю.
  • Повітряні фільтри: засмічення і вихід з ладу цих елементів загрожує падінням продуктивності двигуна і появою супутніх несправностей. Фільтри є витратним матеріалом і потребують заміни час від часу.
  • Свічки запалювання: як і у випадку з фільтрами, йдеться про витратні матеріали, які мають свій ресурс, після вичерпання якого свічки перестають працювати належним чином, провокуючи додаткові проблеми і поломки.
  • Датчик масової витрати повітря: він контролює приготування паливо-повітряної суміші і має бути завжди в технічно справному стані.
  • Кисневий датчик: знос або несправність цього елемента може призвести до втрати динаміки та інших проблем.
  • Каталітичний нейтралізатор: засмічення або вихід з ладу каталізатора може призвести до серйозних проблем з продуктивністю і несправністю силової установки.
Також Скотті рекомендує своїм клієнтам регулярно перевіряти тиск в шинах, рівень охолоджуючої рідини та мастила в автомобілі. При появі будь-яких проблем та навіть дрібних несправностей, з якими ви не можете впоратись самостійно, варто звертатись за допомогою спеціаліста.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
vnedorozhnik.net.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems