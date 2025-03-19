ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно — Finance.ua

ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно Сьогодні 06:28 — Технології&Авто

ТОП-5 речей, які в машині потрібно перевіряти регулярно

Експлуатація автомобіля вимагає постійної уваги до його технічного стану. Нехтування найпростішими правилами може обернутися серйозними несправностями і дорогим ремонтом.

Видання Express із посиланням на досвідченого автомеханіка Скотті Кілмера назвало п’ять речей в авто, які потребують регулярного контролю.

Повітряні фільтри: засмічення і вихід з ладу цих елементів загрожує падінням продуктивності двигуна і появою супутніх несправностей. Фільтри є витратним матеріалом і потребують заміни час від часу.

засмічення і вихід з ладу цих елементів загрожує падінням продуктивності двигуна і появою супутніх несправностей. Фільтри є витратним матеріалом і потребують заміни час від часу. Свічки запалювання: як і у випадку з фільтрами, йдеться про витратні матеріали, які мають свій ресурс, після вичерпання якого свічки перестають працювати належним чином, провокуючи додаткові проблеми і поломки.

як і у випадку з фільтрами, йдеться про витратні матеріали, які мають свій ресурс, після вичерпання якого свічки перестають працювати належним чином, провокуючи додаткові проблеми і поломки. Датчик масової витрати повітря: він контролює приготування паливо-повітряної суміші і має бути завжди в технічно справному стані.

він контролює приготування паливо-повітряної суміші і має бути завжди в технічно справному стані. Кисневий датчик: знос або несправність цього елемента може призвести до втрати динаміки та інших проблем.

знос або несправність цього елемента може призвести до втрати динаміки та інших проблем. Каталітичний нейтралізатор: засмічення або вихід з ладу каталізатора може призвести до серйозних проблем з продуктивністю і несправністю силової установки.

Також Скотті рекомендує своїм клієнтам регулярно перевіряти тиск в шинах, рівень охолоджуючої рідини та мастила в автомобілі. При появі будь-яких проблем та навіть дрібних несправностей, з якими ви не можете впоратись самостійно, варто звертатись за допомогою спеціаліста.

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