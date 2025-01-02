ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку — Finance.ua

ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку Сьогодні 06:44

ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку

Більшість популярних туристичних напрямків, де тепло взимку, знаходяться далеко за межами Європи. Утім, якщо не хочеться проводити в дорозі надто багато часу, в європейській частині світу все ж таки можна знайти кілька точок із температурами близько 20 градусів тепла.

Насамперед ідеться про Канарські острови, але й окрім них у Європі є кілька чудових туристичних локацій, щоб погрітися.

П’ять європейських островів, на які варто звернути увагу, якщо хочеться тепла і сонця посеред зими.

1. Тенерифе

Найвідоміший і найбільший з іспанських Канарських островів в Атлантичному океані біля африканських берегів нерідко називають «островом вічної весни». Там цілий рік світить сонце, а середні січневі температури становлять трохи більше +18°C, з рекордним максимумом +28°C. Найзнаменитішою туристичною локацією острова є вулкан Тейде, але взимку там може бути прохолодніше, ніж біля берегів, інколи навіть випадає сніг.

2. Мадейра

Архіпелаг островів, що належить Португалії, тішить туристів комфортними +16°C у січні, які на максимумі перевищують +21°C. І хоча взимку на цих островах сезон дощів, завдяки унікальному поєднанню мікрокліматів це абсолютно не псує відпочинок: північно-західна частина Мадейри — найвологіше й найпохмуріше місце архіпелагу, трохи сухіше на околицях Фуншала, а на острові Порту-Санту взагалі закріпився напівпустельний тип клімату.

3. Кіпр

Невелика острівна держава на сході Середземномор’я тішить туристів білосніжними пляжами, що омиваються бірюзовими водами, смачною і корисною їжею, а також неймовірною історією. При цьому середні температури січня тут тримаються в районі +17°C, але на максимумі можуть досягати і +24°C.

4. Ієрро

Найменший з Канарських островів часто губиться на тлі більш популярних Тенеріфе, Гран-Канарія, Лансароте і Фуертевентура. Однак саме на цьому острові з населенням трохи більше ніж 10 тисяч осіб розташовані найзахідніша і найпівденніша точки Іспанії. 2000 року ЮНЕСКО занесла острів до списку «Заповідники біосфери», що надає йому статусу особливо охоронюваної природної території, створюваної з метою збереження екосистем і генофонду цього регіону. Середня температура січня тут становить +19°C, із середнім максимум майже +24°C і абсолютним рекордом +28,5°C.

5. Азорські острови

Ще один португальський архіпелаг, що тішить гостей теплом цілий рік і неймовірною природою. Саме на цих вулканічних островах, вкритих зеленню та омиваних блакитними водами, розташована найвища гора Португалії Піко. Середні січневі температури тут тримаються в межах +17°C, але на максимумі вони можуть сягати й +21°C.

УНІАН За матеріалами:

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