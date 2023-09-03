Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни — Finance.ua
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Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни

Казна та Політика
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З початку повномасштабної війни росії в Україні Нацбанк випустив 48 найменувань нумізматичної продукції, зокрема: пам`ятні банкноти, набори, монети та медалі із недорогоцінних металів.
Про це пише ZN.UA.
Зазначається, що половина з цієї продукції «присвячені військовій тематиці та відчайдушному опору українського народу збройній агресії рф».
Відповідно до статистики інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ, лідерами за популярністю є:
1. Пам`ятна банкнота «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» (реалізовано на суму майже 33 млн грн);
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
2. Набір із трьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці «Державні символи України» (реалізовано на суму майже 23 млн грн);
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
3. Пам’ятна монета «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 11 млн грн);
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
4. Пам’ятна монета «Народжений в Україні» у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 7 млн грн);
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
5. Пам’ятні медалі «Міста героїв» (Чернігів; Миколаїв; Волноваха; Охтирка; Київщина: Буча, Гостомель, Ірпінь; Маріуполь; Херсон; Харків) (реалізовано на суму майже 17 млн грн).
Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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