Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни — Finance.ua

Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни
З початку повномасштабної війни росії в Україні Нацбанк випустив 48 найменувань нумізматичної продукції, зокрема: пам`ятні банкноти, набори, монети та медалі із недорогоцінних металів.
Про це пише ZN.UA.
Зазначається, що половина з цієї продукції «присвячені військовій тематиці та відчайдушному опору українського народу збройній агресії рф».
Відповідно до статистики інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ, лідерами за популярністю є:
1. Пам`ятна банкнота «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» (реалізовано на суму майже 33 млн грн);
2. Набір із трьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці «Державні символи України» (реалізовано на суму майже 23 млн грн);
3. Пам’ятна монета «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 11 млн грн);
4. Пам’ятна монета «Народжений в Україні» у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 7 млн грн);
5. Пам’ятні медалі «Міста героїв» (Чернігів; Миколаїв; Волноваха; Охтирка; Київщина: Буча, Гостомель, Ірпінь; Маріуполь; Херсон; Харків) (реалізовано на суму майже 17 млн грн).
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