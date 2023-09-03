Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни — Finance.ua

Топ-5 найпопулярніших нумізматичних продуктів з тих, що випустив Нацбанк за час повномасштабної війни Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

З початку повномасштабної війни росії в Україні Нацбанк випустив 48 найменувань нумізматичної продукції, зокрема: пам`ятні банкноти, набори, монети та медалі із недорогоцінних металів.

Про це пише ZN.UA.

Зазначається, що половина з цієї продукції «присвячені військовій тематиці та відчайдушному опору українського народу збройній агресії рф».

Відповідно до статистики інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ, лідерами за популярністю є:

1. Пам`ятна банкнота « Пам’ятаємо! Не пробачимо! » (реалізовано на суму майже 33 млн грн);

2. Набір із трьох пам’ятних монет у сувенірній упаковці « Державні символи України » (реалізовано на суму майже 23 млн грн);

3. Пам’ятна монета « Ой у лузі червона калина » у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 11 млн грн);

4. Пам’ятна монета « Народжений в Україні » у сувенірній упаковці (нейзильбер) (реалізовано на суму понад 7 млн грн);

5. Пам’ятні медалі « Міста героїв » (Чернігів; Миколаїв; Волноваха; Охтирка; Київщина: Буча, Гостомель, Ірпінь; Маріуполь; Херсон; Харків) (реалізовано на суму майже 17 млн грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.