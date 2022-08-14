ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи — Finance.ua
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ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи

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ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи
ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи
Німеччина, Данія та США — трійка найпривабливіших країн для віддаленої роботи. Серед 66 країн, оцінених експертами, Польща посіла 13 місце. Вона отримала найкращу оцінку за кібербезпеку.
Експерти з кібербезпеки з NordLayer розробили критерії та зібрали дані, які дозволили їм упорядковано ранжувати якнайбільше країн з точки зору їхньої привабливості для працівників на віддаленій роботі.
Як оцінювали? Експерти виділили п’ять найважливіших критеріїв оцінки:
  • безпека (зокрема безпека для здоров’я, підхід до пандемії коронавірусу),
  • якість інтернету (зокрема доступ до швидкої, широкосмугової мережі),
  • економічні та соціальні умови життя (зокрема туристична привабливість, вартість оренди квартири),
  • якість зв’язку, коворкінги, стабільність валюти,
  • знання англійської мови в тій чи іншій країні.
На основі цих даних вони створили глобальний індекс віддаленої роботи.
«Індекс допомагає визначити, куди краще подорожувати та їхати працювати», — пишуть вони.

Рейтинг

  • Перше місце у глобальному індексі віддаленої роботи посіла Німеччина, набравши 0,824 бала загалом. Незважаючи на те, що вартість життя в країні була однією з найвищих у таблиці, а якість інтернету та ціни не найпривабливішими, перше місце присуджується країні завдяки високому рівню володіння англійською мовою, інвестицій в освіту та охорону здоров’я, а також оцінкам туристської привабливості.
  • Друге — Данія, з індексом 0,816. Країна надає найкращу якість інтернету, електронну інфраструктуру та глобальне медичне обслуговування.
  • Третє місце — США із загальним індексом 0,809, завдяки гідним економічним та соціальним умовам, цифровій та фізичній інфраструктурі. При цьому таблиця показала, що в країні є дуже низький рейтинг кібербезпеки і висока вартість життя.
  • Іспанія — четверте місце та 0,796 бала. Тут хороші показники кібербезпеки, доступніша вартість життя та кращий рейтинг туристської привабливості серед усіх країн у рейтингу.
  • П’яте місце посіла Литва із результатом 0,794. У країні високий рівень кібербезпеки та доступний інтернет, хоча його якість сильно відстає від деяких конкурентів.
До десятки найкращих країн для віддаленої роботи також увійшли: Нідерланди, Швеція, Естонія, Сінгапур, Франція.
ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи
За матеріалами:
dip
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