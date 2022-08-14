ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи — Finance.ua

ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи Вчора 10:02 — Особисті фінанси

ТОП-5 найкращих країн для віддаленої роботи

Німеччина, Данія та США — трійка найпривабливіших країн для віддаленої роботи. Серед 66 країн, оцінених експертами, Польща посіла 13 місце. Вона отримала найкращу оцінку за кібербезпеку.

Експерти з кібербезпеки з NordLayer розробили критерії та зібрали дані, які дозволили їм упорядковано ранжувати якнайбільше країн з точки зору їхньої привабливості для працівників на віддаленій роботі.

Як оцінювали? Експерти виділили п’ять найважливіших критеріїв оцінки:

безпека (зокрема безпека для здоров’я, підхід до пандемії коронавірусу),

якість інтернету (зокрема доступ до швидкої, широкосмугової мережі),

економічні та соціальні умови життя (зокрема туристична привабливість, вартість оренди квартири),

якість зв’язку, коворкінги, стабільність валюти,

знання англійської мови в тій чи іншій країні.

На основі цих даних вони створили глобальний індекс віддаленої роботи.

«Індекс допомагає визначити, куди краще подорожувати та їхати працювати», — пишуть вони.

Рейтинг

Перше місце у глобальному індексі віддаленої роботи посіла Німеччина, набравши 0,824 бала загалом. Незважаючи на те, що вартість життя в країні була однією з найвищих у таблиці, а якість інтернету та ціни не найпривабливішими, перше місце присуджується країні завдяки високому рівню володіння англійською мовою, інвестицій в освіту та охорону здоров’я, а також оцінкам туристської привабливості.

Друге — Данія, з індексом 0,816. Країна надає найкращу якість інтернету, електронну інфраструктуру та глобальне медичне обслуговування.

Третє місце — США із загальним індексом 0,809, завдяки гідним економічним та соціальним умовам, цифровій та фізичній інфраструктурі. При цьому таблиця показала, що в країні є дуже низький рейтинг кібербезпеки і висока вартість життя.

Іспанія — четверте місце та 0,796 бала. Тут хороші показники кібербезпеки, доступніша вартість життя та кращий рейтинг туристської привабливості серед усіх країн у рейтингу.

П’яте місце посіла Литва із результатом 0,794. У країні високий рівень кібербезпеки та доступний інтернет, хоча його якість сильно відстає від деяких конкурентів.

До десятки найкращих країн для віддаленої роботи також увійшли: Нідерланди, Швеція, Естонія, Сінгапур, Франція.

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