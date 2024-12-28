Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото) — Finance.ua

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото) Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Електричні фургони стають все популярнішими завдяки своїй екологічності та низьким експлуатаційним витратам. Ось п’ятірка кращих моделей 2024 року від експертів ресурсу WhatCar? Вони заслуговують на увагу як для бізнесу, так і для особистого використання.

5. Mercedes eCitan

Запас ходу: до 280 км.

Характеристики: Електродвигун потужністю 121 к.с., акумулятор на 45 кВт∙год.

Особливості: Преміальне оздоблення салону, передові технології безпеки та фірмова мультимедійна система MBUX.

Mercedes eCitan орієнтований на тих, хто цінує комфорт та висококласне оснащення. Хоча вартість трохи вища, ніж у конкурентів, фургон виправдовує свою ціну.

4. Renault Kangoo E-Tech

Запас ходу: до 300 км.

Характеристики: Електромотор на 121 к.с., три рівні рекуперації енергії.

Особливості: Просторий салон та вантажний відсік, інноваційна система зберігання довгомірних предметів.

Kangoo E-Tech — це поєднання універсальності та низьких витрат на експлуатацію, що ідеально підходить для малого бізнесу.

3. Ford E-Transit

Запас ходу: до 320 км.

Характеристики: Два варіанти потужності — 181 і 261 к.с.

Особливості: Чудова керованість, великий вибір конфігурацій кузова.

Цей фургон став вибором багатьох автопарків завдяки своїй надійності та адаптивності для різних завдань.

2. Ford E-Transit Custom

Запас ходу: до 340 км.

Характеристики: Потужність 134−215 к.с., батарея на 64 кВт∙год.

Особливості: Вражаюча вантажопідйомність та стильний дизайн.

Модель E-Transit Custom пропонує ідеальний баланс між вантажопідйомністю та економічністю, що робить її затребуваною серед комерційних користувачів.

1. Renault Master E-Tech

Запас ходу: до 460 км.

Характеристики: Батарея на 87 кВт∙год, електромотор на 138 к.с.

Особливості: Максимальна вантажопідйомність 1125 кг, тягова здатність до 2500 кг.

Ampercar За матеріалами:

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