Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото) — Finance.ua
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Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)

Технології&Авто
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Електричні фургони стають все популярнішими завдяки своїй екологічності та низьким експлуатаційним витратам. Ось п’ятірка кращих моделей 2024 року від експертів ресурсу WhatCar? Вони заслуговують на увагу як для бізнесу, так і для особистого використання.

5. Mercedes eCitan

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)
  • Запас ходу: до 280 км.
  • Характеристики: Електродвигун потужністю 121 к.с., акумулятор на 45 кВт∙год.
  • Особливості: Преміальне оздоблення салону, передові технології безпеки та фірмова мультимедійна система MBUX.
Mercedes eCitan орієнтований на тих, хто цінує комфорт та висококласне оснащення. Хоча вартість трохи вища, ніж у конкурентів, фургон виправдовує свою ціну.

4. Renault Kangoo E-Tech

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)
  • Запас ходу: до 300 км.
  • Характеристики: Електромотор на 121 к.с., три рівні рекуперації енергії.
  • Особливості: Просторий салон та вантажний відсік, інноваційна система зберігання довгомірних предметів.
Kangoo E-Tech — це поєднання універсальності та низьких витрат на експлуатацію, що ідеально підходить для малого бізнесу.

3. Ford E-Transit

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)
  • Запас ходу: до 320 км.
  • Характеристики: Два варіанти потужності — 181 і 261 к.с.
  • Особливості: Чудова керованість, великий вибір конфігурацій кузова.
Цей фургон став вибором багатьох автопарків завдяки своїй надійності та адаптивності для різних завдань.

2. Ford E-Transit Custom

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)
  • Запас ходу: до 340 км.
  • Характеристики: Потужність 134−215 к.с., батарея на 64 кВт∙год.
  • Особливості: Вражаюча вантажопідйомність та стильний дизайн.
Модель E-Transit Custom пропонує ідеальний баланс між вантажопідйомністю та економічністю, що робить її затребуваною серед комерційних користувачів.

1. Renault Master E-Tech

Топ-5 найкращих електричних фургонів 2024 року (фото)
  • Запас ходу: до 460 км.
  • Характеристики: Батарея на 87 кВт∙год, електромотор на 138 к.с.
  • Особливості: Максимальна вантажопідйомність 1125 кг, тягова здатність до 2500 кг.
За матеріалами:
Ampercar
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