ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото)

Технології&Авто
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ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото)
ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото)
До вибору нового автомобіля все частіше підходять з точки зору економії палива, і кінець 2024 ознаменувався появою вражаючих моделей. AmperCar публікує ТОП-5 лідерів серед економічних автомобілів, згідно з тестами реальної витрати палива від експертів ресурсу What Car?.
  • Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Цей гібридний кросовер став найекономічнішим у тестах. З витратою близько 4,4 л/100 км він чудово підходить для міста завдяки здатності працювати на електротязі на низьких швидкостях.
  • Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Компактний і надійний Yaris продемонстрував економічну витрату приблизно 4,1 л/100 км і впевнено конкурує з лідером списку, особливо на заміських трасах.
  • Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Цей невеликий гібридний позашляховик вигідно відрізняється витратою палива близько 4,9 л/100 км. Він маневрений і добре показує себе на заміських маршрутах.
  • Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Єдиний негібридний автомобіль у списку із витратою 5,3 л/100 км. Ibiza приваблює приємним керуванням та доступною ціною.
  • Toyota Corolla 1.8 Petrol
З витратою 4,4 л/100 км ця модель відрізняється комфортом і багатим оснащенням, що ідеально підходить для сімей.
Гібриди впевнено лідирують серед економічних авто, пропонуючи низьку витрату палива та екологічність. Toyota домінує в списку, але негібридні моделі, такі як Seat Ibiza також зберігають популярність.
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