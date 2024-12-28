ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото) Сьогодні 18:34 — Технології&Авто

ТОП-5 найекономічніших нових автомобілів (фото)

До вибору нового автомобіля все частіше підходять з точки зору економії палива, і кінець 2024 ознаменувався появою вражаючих моделей. AmperCar публікує ТОП-5 лідерів серед економічних автомобілів, згідно з тестами реальної витрати палива від експертів ресурсу What Car?.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Цей гібридний кросовер став найекономічнішим у тестах. З витратою близько 4,4 л/100 км він чудово підходить для міста завдяки здатності працювати на електротязі на низьких швидкостях.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Компактний і надійний Yaris продемонстрував економічну витрату приблизно 4,1 л/100 км і впевнено конкурує з лідером списку, особливо на заміських трасах.

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Цей невеликий гібридний позашляховик вигідно відрізняється витратою палива близько 4,9 л/100 км. Він маневрений і добре показує себе на заміських маршрутах.

Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Єдиний негібридний автомобіль у списку із витратою 5,3 л/100 км. Ibiza приваблює приємним керуванням та доступною ціною.

Toyota Corolla 1.8 Petrol

З витратою 4,4 л/100 км ця модель відрізняється комфортом і багатим оснащенням, що ідеально підходить для сімей.

Гібриди впевнено лідирують серед економічних авто, пропонуючи низьку витрату палива та екологічність. Toyota домінує в списку, але негібридні моделі, такі як Seat Ibiza також зберігають популярність.

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