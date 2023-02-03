ТОП-5 марок автомобілів, які найбільше знецінюються на ринку — Finance.ua

ТОП-5 марок автомобілів, які найбільше знецінюються на ринку 03.02.2023, 01:22 — Технології&Авто

ТОП-5 марок автомобілів, які найбільше знецінюються на ринку

Купівля автомобіля не може розглядатися як інвестиція, за винятком окремих випадків, коли йдеться про раритетний, ексклюзивний автомобіль, за яким стоїть історія. Але не всі автомобілі втрачають у ціні однаково, тому якщо ви хочете успішно продати автівку у майбутньому, варто зважати на бренд.

Чому бренд — це важливо? Ринок вживаних автомобілів дуже складний і включає безліч чинників. Немає жодних сумнівів у тому, що модель чи стан автомобіля мають вирішальне значення для хорошого продажу, але й сама марка автомобіля відіграє не останню роль. Адже попри все бренд сам по собі впливає на ціну продажу.

Іншими словами, дві моделі з однаковими характеристиками, пробігом та станом можуть мати суттєво різну ціну лише тому, що належать до двох різних брендів.

П’ять марок автомобілів, які знецінюються найбільше

Як пише портал uamotors, власники автомобілів цих п’яти марок втрачають найбільше грошей, просто спостерігаючи, як старіють їхні автомобілі.

5. Infiniti (-94,7%)

Люксовий бренд Nissan Group був створений, щоб конкурувати з такими важкоатлетами на ринку, як Mercedes-Benz, BMW, Audi або Lexus. Однак його присутність на європейському ринку закінчилася у 2019 році, і це одна з причин, через яку попит на вторинному ринку на ці авто є невеликим.

Через це зношування моделей цього бренду виявляється досить високим, що пропорційно втраті майже 95% від своєї первинної вартості.

4. Skoda (-95%)

Чеський виробник належить до Volkswagen Group. І хоча зараз згадується бренд, який високо цінується серед автолюбителів по всьому світу, той факт, що він робить ставку на стримані автомобілі і відсутність індивідуальності, означає, що їх знецінення є вищим, ніж зазвичай. Принаймі так вважають експерти.

Автомобілі марки Skoda зазвичай є одними з тих, які пропонують найкращі можливості для пошукачів вживаних авто, оскільки вони, як правило, дуже міцні, надійні та якісні.

3. SEAT (-95,8%)

Іспанський бренд також належить Volkswagen Group, а його корпус схожий на Skoda. Незважаючи на наявність якісних та надійних моделей, його загалом консервативний дизайн призводить до прискорення його зношення, кажуть фахівці.

Однак, як і у випадку з чеськими автомобілями, це робить SEAT цікавим варіантом на вторинному ринку, тож там він користується попитом.

2. Audi (-96,2%)

Третьою маркою, що належить Volkswagen Group у цьому рейтингу, є Audi, яка знецінилася на 96,2%. Зрозуміло, що в цьому рейтингу ми не знайдемо виробників з низькою репутацією, адже бренд із чотирма кільцями — один із найпрестижніших у світі.

Однак мова йде про автомобілі, які, як правило, дорогі і вимагають великих витрат на обслуговування, тому покупці вживаних автомобілів, як правило, віддають перевагу автомобілям інших, більш доступних марок.

1. Chrysler (-96,8%)

І замикає цей рейтинг один із найбільш традиційних американських брендів в автомобільному світі. Це автомобілі Chrysler, які зазвичай втрачають до 96,8% від своєї первинної вартості після 20-25 років.

Переважно це пов’язано з репутацією, яку бренд має з погляду поганої надійності та якості своїх автомобілів. Хоча в останні роки ситуація покращилася, але довіра користувачів залишається на дуже низькому рівні, що негативно позначається на знеціненні автівок бренду.

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uamotors За матеріалами:

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