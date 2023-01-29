ТОП-5 кросоверів, які охоче купують навіть з великим пробігом — Finance.ua

ТОП-5 кросоверів, які охоче купують навіть з великим пробігом Сьогодні 22:00 — Технології&Авто

Лідером став Honda CR-V третьої генерації. Він випускався в 2009-2011 роках. Під капотом встановлювався 2,0 або 2,4-літровий двигун в парі з «автоматом». Ці агрегати могли спокійно прослужити 500 000 км.

Потім йде Toyota RAV4 2005-2010 роки. Він оснащувався 2,0 і 2,4-літровими моторами, до яких йшов «автомат».

Замикає трійку Mitsubishi Outlander 2008-2011 роки. Найкраще брати варіант з 3,0-літровим V6, що йде з АКПП повним приводом.

Четверте місце дісталося Nissan X-Trail 2011-2015 роки. Найбільш стійким став 2,0-літровий бензиновий мотор з «механікою».

П’яте місце зайняв Suzuki Grand Vitara 2005-2015 роки. Найнадійнішим виявився варіант з 2,0-літровим агрегатом, що працює з механічною або автоматичною КПП і повним приводом.

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