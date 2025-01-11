ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)

Технології&Авто
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ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото), Фото: freepik
Колись популярні «фаблети» поступово втратили актуальність, а сучасні гаджети стають дедалі компактнішими. На ринку є моделі, які залишаються легкими та зручними у користуванні.
Про це розповідає Stuff.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 — це поєднання флагманського досвіду без значних компромісів. Смартфон отримав більшу батарею на 4000 мАг, покращений дизайн і штучний інтелект для оптимізації роботи.
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
Він має сучасний дизайн і якісний 6,2-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Працює на базі процесора Exynos 2400 на європейському ринку або Snapdragon 8 Gen 3 у США. Блок камер має 3 основні сенсори на 50, 10 та 12 Мп.
Ціни в Україні на смартфон починаються від 25 645 грн.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a пропонує виняткову якість фото та функції з флагманських моделей Pixel за помірну ціну.
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
Смартфон має якісний 6,1-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення до 120 Гц. Пристрій працює на базі Google Tensor G3, а блок камер містить 2 сенсори на 64 та 13 Мп. Також смартфон отримав непогану батарею на 4492 мАг, якої вистачить на повний робочий день.
Ціни в Україні на смартфон починаються від 14 842 грн.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 доводить, що складані телефони мають перспективне майбутнє. У складеному вигляді він компактний, а у відкритому — пропонує великий дисплей.
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
Смартфон має елегантний дизайн і функціональний зовнішній екран на 6,7 дюйма внутрішній та 3,4 дюйма зовнішній. Обидва з AMOLED-матрицею. Працює все під керуванням Snapdragon 8 Gen 3, а блок камер містить 3 сенсори на 50, 12 та 10 Мп. Акумулятор тут місткістю 4000 мАг.
Ціни в Україні на смартфон починаються від 31 799 грн.

Asus Zenfone 10

Завдяки невеликому дисплею, Asus Zenfone 10 — це справжній компактний флагман. Проте навіть в такому невеликому пристрої знайшлося місце продуктивності.
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
Смартфон оснащено 5,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Працює на базі чипа Snapdragon 8 Gen 2, блок камер включає модулі на 50 та 13 Мп. Він не має телеоб’єктива, а оглядачі вказують, що пристрій агресивно обробляє фото.
У компактному корпусі розмістився акумулятор місткістю 4300 мАг.
Ціни в Україні на смартфон починаються від 33 980 грн.

Sony Xperia 5 V

Завдяки ручним режимам знімання, Sony Xperia 5 V ідеально підходить для творців фото- та відеоконтенту. Він підтримує професійні режими й пропонує високу автономність.
ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
Пристрій оснащено 6,1-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen, блок камер містить два модулі на 48 та 12 Мп, а підтримує роботу великий акумулятор місткістю 5000 мАг.
Ціни в Україні на смартфон починаються від 30 605 грн.
За матеріалами:
Novyny.live
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