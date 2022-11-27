Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз — Finance.ua
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Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз

Технології&Авто
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Видання MyDrivers вирішило перевірити, наскільки зменшується запас ходу електроавто при низьких температурах, пише u-news.com.ua.
Випробування провели в китайському регіоні Внутрішня Монголія, що славиться сильними морозами.
У ньому взяли участь одразу 40 електрокарів та плагінів гібридів. Їх повністю заряджали та залишали на ніч на вулиці в мороз −20 градусів.
Вранці електромобілі вирушали в поїздку по тому самому маршруту в місті і на трасі. У салоні кожного авто були водій та пасажир, а клімат-контроль виставляли на температуру +24 градуси. У середньому втрата запасу ходу становила 40-60%.
Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз:
  • Volkswagen ID.3 — запас ходу 167,3 з 430 км (-61,09%);
  • Tesla Model 3 — запас ходу 200,2 з 468 км (-57,2%);
  • Tesla Model Y — запас ходу 279,6 з 594 км (-52,93%);
  • Polestar 2 — запас ходу 246,6 з 512 км (-51,84%);
  • Volkswagen ID.4 — запас ходу 269 з 520 км (-48,27%).
Найбільш далекобійними в мороз, як не дивно, виявилися китайські моделі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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