Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз — Finance.ua

Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз Сьогодні 22:00 — Технології&Авто

Видання MyDrivers вирішило перевірити, наскільки зменшується запас ходу електроавто при низьких температурах, пише u-news.com.ua.

Випробування провели в китайському регіоні Внутрішня Монголія, що славиться сильними морозами.

У ньому взяли участь одразу 40 електрокарів та плагінів гібридів. Їх повністю заряджали та залишали на ніч на вулиці в мороз −20 градусів.

Вранці електромобілі вирушали в поїздку по тому самому маршруту в місті і на трасі. У салоні кожного авто були водій та пасажир, а клімат-контроль виставляли на температуру +24 градуси. У середньому втрата запасу ходу становила 40-60%.

Топ-5 електромобілів з найменшим запасом ходу в мороз:

Volkswagen ID.3 — запас ходу 167,3 з 430 км (-61,09%);

Tesla Model 3 — запас ходу 200,2 з 468 км (-57,2%);

Tesla Model Y — запас ходу 279,6 з 594 км (-52,93%);

Polestar 2 — запас ходу 246,6 з 512 км (-51,84%);

Volkswagen ID.4 — запас ходу 269 з 520 км (-48,27%).

Найбільш далекобійними в мороз, як не дивно, виявилися китайські моделі.

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