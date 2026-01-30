ТОП-5 CRM-систем для малого та середнього бізнесу Сьогодні 11:50

Малий та середній бізнес (МСБ) завжди має виклики: пошук клієнтів, підтримка відносин, управління продажами та ефективна комунікація всередині команди. Коли бізнес зростає, хаотичне ведення клієнтської бази та використання таблиць в Excel перестають бути ефективними. На допомогу приходять CRM-системи (Customer Relationship Management) — інструмент, який автоматизує процеси, допомагає вибудувати персоналізовану взаємодію з клієнтами та підвищити продаж. Та як обрати CRM? Який варіант буде ідеальним саме для вашого бізнесу? Розглядаємо можливості на конкретних рішеннях, що пропонуються українським компаніям.

Переваги CRM-систем для малого та середнього бізнесу

CRM-системи стали незамінним інструментом для компаній, які хочуть оптимізувати продаж, покращити обслуговування клієнтів та автоматизувати бізнес-процеси. Для МСБ це особливо важливо, оскільки обмежені ресурси не завжди дозволяють наймати додатковий персонал чи витрачати багато часу на рутинні завдання.

Серед ключових переваг CRM для малого та середнього бізнесу:

1. Збільшення продажу та ефективності роботи менеджерів

CRM допомагає структуровано працювати з клієнтами, відстежувати кожен етап взаємодії та автоматизувати рутинні процеси. Це зменшує ймовірність втрати лідів, дозволяє швидко реагувати на запити клієнтів і значно підвищує конверсію угод.

2. Покращення обслуговування клієнтів та командної роботи

У малому бізнесі кожен клієнт на вагу золота і важливо будувати довгострокові відносини. CRM дозволяє не тільки зберігати контакти, а й фіксувати історію спілкування, покупки, уподобання та запити клієнтів.

Сучасні CRM-системи дозволяють об’єднати всі канали комунікації — Instagram, Telegram, Facebook, Viber, OLX — в одному інтерфейсі. Це знижує ризик втрати запитів та прискорює реагування на потреби клієнтів.

3. Гнучкість та масштабованість

CRM-системи адаптуються до потреб бізнесу. Малий бізнес може почати з базових функцій, а зі зростанням компанії додавати нові можливості: автоматизацію маркетингу, інтеграцію з e-commerce, телефонію тощо.

4. Аналітика та ухвалення стратегічних рішень

CRM-система збирає та аналізує дані про продаж, ефективність менеджерів, популярність продуктів та поведінку клієнтів. Це допомагає керівникам ухвалювати обґрунтовані рішення для розвитку бізнесу.

5. Інтеграція з іншими сервісами

Сучасні CRM-системи легко підключаються до інших популярних сервісів, що значно розширює їхні можливості.

Приклади інтеграцій:

IP-телефонія — дзвінки безпосередньо з CRM, запис розмов, аналітика дзвінків;

Email-розсилки — автоматичні тригерні повідомлення клієнтам;

соцмережі та месенджери — інтеграція з Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram;

бухгалтерія — синхронізація з фінансовими системами для виставлення рахунків.

6. Підвищення конкурентоспроможності

Клієнти очікують швидкої реакції та персоналізованого підходу. Бізнеси, які використовують CRM, мають значну перевагу над конкурентами, що працюють «по-старому». CRM дозволяє бути ближче до клієнта, швидко реагувати на його потреби та будувати довгострокові відносини.

Інвестуючи у CRM, компанія отримує ефективність, яку складно досягти традиційними методами. Це не просто програма, а ключ до масштабування бізнесу та створення стабільної клієнтської бази.

Топ-5 CRM-систем для малого та середнього бізнесу

SalesDrive

SalesDrive фокусується на автоматизації роботи інтернет-магазинів (95% клієнтів), тому саме для них одразу закриває усі бізнес-задачі:

готові інтеграції з сайтами і маркетплейсами (не лише синхронізація замовлень, але також автоматична синхронізація товарів і залишків);

повна інтеграція зі службами доставки;

інтеграція з чат-ботами і месенджерами;

автоматичні сповіщення покупців з SMS;

управління складом, РРО, платежі і документи;

стандартний функціонал CRM: контакти, завдання, дзвінки.

CRM-система пропонує 14 днів безкоштовного тестового періоду з повним функціоналом без жодних обмежень. В рамках тестового періоду персональний менеджер безкоштовно допоможе налаштувати усі необхідні інтеграції: підключить сайти і маркетплейси до CRM, налаштує інтеграцію зі службами доставки, підключить чати і телефонію. Клієнти з перших днів можуть тестувати повністю налаштовану систему.

SalesDrive фокусується на автоматизації роботи інтернет-магазинів

Серед можливостей , які бізнес може автоматизувати за допомогою SalesDrive, варто виділити наступні:

збір замовлень з декількох сайтів і маркетплейсів, де SalesDrive допомагає зібрати замовлення з різних платформ в одне місце;

облік складу і автоматичне вивантаження товарів і залишків з CRM на декілька сайтів і маркетплейсів;

автоматичні сповіщення замовників про статус обробки замовлення за допомогою SMS/Viber;

масове створення, друк ТТН різних служб доставки (Нова Пошта, Укрпошта, Rozetka Delivery, Meest);

листування з клієнтами в чатах (Instagram, Facebook, Telegram, Viber) та email із CRM-системи. Шаблони повідомлень з підстановкою даних замовлення;

автоматичні завдання і нагадування, відкладені автозавдання;

для інтернет-магазинів обов’язкове використання РРО. CRM SalesDrive забезпечує широкий функціонал для автоматизації роботи з фіскальними чеками:

— фіскалізація і друк чеків;

— відправка чеків клієнту через SMS, Viber, email;

— масове створення і друк чеків;

— створення чеків на часткову передоплату і післяплату;

— автофіскалізація чеку під час отримання посилки;

— формування рахунків, видаткових накладних.

Окрім обробки замовлень з комп’ютера, можна працювати через зручний мобільний додаток SalesDrive для Android і iOS.

CRM SalesDrive уже має необхідний функціонал для роботи інтернет-магазинів. Тож підключення CRM-системи швидке і не вимагає роботи програмістів з боку клієнта. Звичайно, якщо клієнт раніше не працював з CRM-системою, у перший тиждень виникає багато питань стосовно налаштування роботи. CRM надає персонального менеджера, який може віддалено підключитися до комп’ютера клієнта і допомогти все налаштувати.

До речі, у SalesDrive є одна «фішка» — можна приховати усі телефони та email замовників. Це особливо важливо, коли до бази замовлень мають доступи багато менеджерів. Менеджер може відкрити номер телефону, але це зафіксується в історії контакту. В результаті у разі крадіжки замовлень буде легко побачити, хто мав доступ до телефону замовника.

HugeProfit

Ще один яскравий приклад — HugeProfit. Головна філософія цієї CRM — простота й повний контроль у єдиному середовищі. У час, коли бізнес вимагає гнучкості, HugeProfit дає підприємцю повну картину: від залишків на складі до реального чистого прибутку.

HugeProfit дає підприємцю повну картину: від залишків на складі до реального чистого прибутку.

Серед ключових оновлень:

підтримка комунікацій з клієнтами через Instagram, Facebook, Viber, Telegram та навіть OLX без виходу з системи;

нова аналітика, що показує прибуток за кожним товаром, клієнтом чи замовленням;

автоматична фіскалізація під час отримання замовлень;

моментальна синхронізація залишків між маркетплейсами (Prom, Rozetka, Хорошоп, WooCommerce);

модулі для офлайн-торгівлі — календар завдань, панель касира, управління магазинами.

Особливість HugeProfit у тому, що система поєднує онлайн- та офлайн-продаж в єдиній CRM. Це особливо актуально сьогодні, коли бізнеси після вимушеної онлайн-орієнтації знову повертаються до фізичних магазинів.

Клієнтські історії лише підтверджують ефективність підходу. Так, один невеликий інстаграм-магазин електроніки, почавши від 10−15 замовлень, набрав обертів до 200+ щомісячного продажу, відкрив фізичну точку та сервісний центр. Власник вперше реально побачив, скільки заробляє, коли система показала йому чистий прибуток.

Sitniks

Sitniks — це українська мультиканальна CRM-платформа для малого та середнього бізнесу, призначена для обробки замовлень і комунікації з клієнтами з усіх джерел у єдиному інтерфейсі: Instagram, Facebook, Telegram, Viber, сайти, маркетплейси, месенджери та реклама. Система дозволяє централізовано зберігати дані, управляти чатами, воронками продажу, товарами на складах та фінансами, а також автоматично фіскалізувати платежі через власний модуль Sitniks Pay і інтеграції з провідними платіжними сервісами та службами доставки, такими як Нова Пошта та Укрпошта.

Доступні мобільний додаток, статистика, телефонія, API-інтеграції та безкоштовний пробний період 14 днів, що робить платформу зручною для ecommerce-бізнесів та компаній із активними комунікаціями у чатах.

Sitniks призначена для обробки замовлень і комунікації з клієнтами з усіх джерел у єдиному інтерфейсі

Sitniks підтримує гнучкі інтеграції з різними інструментами, а також надає аналітику по каналах продажів та роботі менеджерів. Крім того, Sitniks — перша українська CRM з офіційною інтеграцією TikTok Ads.

Базова підписка стартує приблизно від 40 дол./міс (знижки під час оплати за пів року чи рік).

HubSpot CRM

HubSpot— найпопулярніша CRM у світі, поступово набирає обертів і в Україні: кількість компаній і організацій, які користуються нею перевалила за 215 000 у більше ніж 135 країнах. Найбільш поширеною система HubSpot є в США. База користувачів охоплює різні галузі та розміри бізнесу, від малих до великих підприємств.

HubSpot— найпопулярніша CRM у світі, поступово набирає обертів і в Україні

HubSpot включає весь життєвий цикл клієнта — від пошуку нових лідів до утримання поточних користувачів і покупців. Зберігає всі необхідні дані в одному місці, забезпечуючи зручний доступ до статистики.

Основна особливість — використання базового функціоналу безкоштовно. Назавжди.

Pipedrive

Piperdrive CRM — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям відстежувати взаємодії з поточними та потенційними клієнтами в рамках єдиного інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу.

Piperdrive CRM — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям відстежувати взаємодії з поточними та потенційними клієнтами

Окрім основних функцій, у Pipedrive можна створювати та візуалізувати вирви продажу, відстежувати комунікацію з клієнтом від першого звернення до укладання угоди, автоматизувати рутинні завдання менеджера з продажу, а також отримувати доступ до звітності та аналітики.

Крім того, платформа дозволяє налаштувати інтеграцію з безліччю програм та інших інструментів для бізнесу, серед яких Google Apps, MailChimp, Trello, Slack та інші.

Висновок

CRM-система — це не просто база клієнтів, а потужний інструмент для автоматизації бізнес-процесів, підвищення ефективності продажу та покращення комунікації з клієнтами. Для малого та середнього бізнесу правильний вибір CRM може стати ключем до масштабування та зростання.

Щоб знайти ідеальне рішення, важливо розуміти потреби вашого бізнесу, звертати увагу на простоту використання, масштабованість, інтеграції та вартість.

