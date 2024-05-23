ТОП-5 брендів авто, які виробляють найнадійніші двигуни в історії — Finance.ua

ТОП-5 брендів авто, які виробляють найнадійніші двигуни в історії Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

ТОП-5 брендів авто, які виробляють найнадійніші двигуни в історії

Шини, кузов, електричні системи, програмне забезпечення і навіть акумулятор, — все це є дуже важливим в конструкції кожного авто. Однак саме двигун є серцем машини, і продуктивність та надійність її більшою мірою залежить саме він нього. Швидкість та потужність, — безумовно, є важливими характеристиками, проте останнім часом люди все ж націлені на надійність авто. Тому обирають транспортні засоби, які не потребуватимуть дорогого та складного ремонту і взагалі не підведуть їх.

Деякі бренди відомі не лише надійністю загалом, але й найвитривалішими двигунами. Їх назвали експерти з yahoo.finance.

Топ-5 брендів авто з найнадійнішими двигунами

Ford

Уже давно побутує думка, що найнадійніші авто — японські. Та американці також вміють створювати ефективні та високопродуктивні двигуни. А головне — довговічні. Нещодавно компанія започаткувала нову технологію двигунів для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів. Найнадійнішими моторами названо Ford 5.0 Coyote V8 і 3.5 V6 EcoBoost.

Chevrolet

Компанія Chevrolet протягом своєї історії володіла різними автомобільними компаніями. Зокрема, Buick, Cadillac, Lotus, Oldsmobile, Pontiac тощо. Все це дозволило General Motors накопичити неабиякий досвід. Компанія створила величезну кількість двигунів.

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Найнадійнішими вважаються дизельні від Chevy. Наприклад, LS V8, який змінив уже три покоління і вважається культовим. Його легко обслуговувати, а сам двигун має надзвичайний ресурс. Також одним з найнадійніших вважається 5,7-літровий двигун LT1, якими оснащувались Corvette та Camaro. Серед нових варто відзначити Gen V, які щороку виграють у рейтингах надійності.

Lexus

У 2023 та 2024 роках Lexus очолив рейтинг найнадійніших авто світу. І недаремно. Згідно з даними, двигуни 1UR-FE, 2JZ і 2GR, які встановлюються на деякі моделі Lexus та Toyota є надзвичайно ресурсними. Вони можуть, за умови якісного обслуговування, витримувати до 400 тисяч кілометрів пробігу. І це не межа для цих моторів.

Honda

Протягом десятиліть Honda створювала свою бездоганну репутацію. І вона заслуговує на неї, це безумовно. Адже саме ця японська компанія створила такі двигуни, які не вимагають нічого, крім догляду та регулярного обслуговування.

Типовий термін служби авто складає понад 350 тисяч кілометрів. Проте багато моделей Honda можуть перевершити всі очікування. Зокрема, це ті, які оснащені двигунами серії K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey) чи H22A (седани Preludes і Accord SiR і Wagons).

Toyota

У Toyota добре знають, що не могли б стати найпродаванішим брендом у світі, якби не надійні двигуни. Вони протягом багатьох років створювали якісні мотори, які могли давати сотні тисяч кілометрів задоволення від водіння.

Та і серед них є такі, які можна назвати ще більш надійними. Це, наприклад, 3,5-літровий двигун V6 2GR, який встановлювався на багато популярних моделей бренду (Tacoma, Camry, Highlander і Avalon; Lexus ES, GS, IS і RX). Також чудово себе зарекомендували потужні 1JZ і 2JZ. Крім того, сімейство UZ, яке встановлювалось у позашляховики, пікапи та седани від Toyota і Lexus, можна назвати надзвичайно надійним

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