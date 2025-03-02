ТОП-3 поширених міфів про енергозбереження, які збільшують рахунки за світло — Finance.ua

ТОП-3 поширених міфів про енергозбереження, які збільшують рахунки за світло Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

ТОП-3 поширених міфів про енергозбереження, які збільшують рахунки за світло, Фото: freepik

Відключення електроенергії, запроваджені графіки та обстріли енергетичної інфраструктури з початку війни змушують українців більш ощадливо споживати світло. Однак у суспільстві побутує багато хибних уявлень, що збільшують рахунки за світло.

З якими міфами варто попрощатись, щоб зменшити рахунки за світло, розповіли в YASNO.

LED-лампи світять гірше і споживають стільки ж електроенергії, як звичайні лампи розжарювання

Цей міф є досить поширеним, але правда полягає в тому, що основною перевагою LED-ламп є їхня економічність і практичність.

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У YASNO зауважили, такі лампи споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання, та слугують до 11 років без заміни.

Експерти додали, що економія на освітленні приміщення може сягати понад 80%.

Якщо приладами не користуватись, то вимикати з розеток їх не потрібно

Навіть у «режимі сну» такі прилади, як телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник та комп’ютер продовжують працювати.

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Тобто вони споживають електроенергію, навіть коли ми ними не користуємося. І хоч таке споживання значно менше, ніж при повноцінній їхній роботі, їх все одно варто вимикати з розеток (це не стосується холодильника й бойлера).

Вимикання цих приладів з розетки дозволить зменшити споживання електроенергії та вберегти прилади від раптових стрибків струму й інших несправностей.

Максимальні температури при використанні приладів не збільшують споживання електроенергії

Високі температурні режими при використанні посудомийної і пральної машин, фенів, праски потребують більших витрат електроенергії, тому для цієї побутової техніки краще виставляти мінімально прийнятні температури.

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«Наприклад, прання за температури +30 градусів суттєво не впливає на якість прання, якщо це не сильно забруднені речі, зате допомагає заощадити, бо найбільше електроенергії йде саме на нагрівання води», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн. Чинний тариф діятиме щонайменше до квітня. Платити менше за електроенергію можна власникам багатозонного лічильника.

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