Коли та чому споживання електроенергії розраховують за середньодобовим показником — Finance.ua

Коли та чому споживання електроенергії розраховують за середньодобовим показником Сьогодні 18:19 — Особисті фінанси

Коли та чому споживання електроенергії розраховують за середньодобовим показником

Громадяни, які передають показання електролічильників у встановлені терміни — за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного, — отримують рахунки за фактично спожиту електроенергію. Водночас для тих, хто подає дані невчасно або взагалі не передає, сума до сплати розраховується за середньодобовим споживанням.

В яких випадках як рахують, розповіли фахівці YASNO.

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У лютому 2025 року передати показання можна з 27 лютого до 3 березня. Оператор системи розподілу, наприклад, ДТЕК Київські електромережі, передає YASNO дані про спожиті кіловат-години, після чого вони множаться на тариф — 4,32 грн за кВт∙год (постанова КМУ № 632 від 31.05.2024).

Якщо оператор системи розподілу не отримує показань електролічильника від клієнта впродовж останніх двох днів поточного місяця і перших трьох днів нового, то він розраховує обсяг споживання за середньодобовим.

Як розраховується сума в рахунку

1. Ідеальний сценарій. Якщо клієнт передав показання вчасно, розрахунок здійснюється за фактичним споживанням за вище описаною формулою.

2. Якщо клієнт передав показання в середині місяця, наприклад, 15 березня, — розрахунок буде відбуватися за середньодобовим споживанням.

У такому випадку, оператор системи розподілу бере обсяг споживання за аналогічний період минулого року і ділить цей обсяг на кількість днів у місяці.

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А отриману цифру множить на кількість днів, у яких обсяг невідомий (у нашому випадку це 13 — від 28 відняти 15), та на коефіцієнт приросту/зниження споживання електроенергії (детальніше про нього та інші складові формули описано в Кодексі комерційного обліку електричної енергії).

Потім обсяг, розрахований на основі поданих клієнтом показань, ОСР додає до обсягу, розрахованому по середньому, і передає постачальнику електроенергії для застосування тарифу.

3. Якщо клієнт взагалі не передав показань протягом місяця, розрахунок теж відбувається за середньодобовим споживанням.

Тоді обсяг споживання електричної енергії за місяць оператор системи розподілу визначить на основі фактичного споживання в аналогічному періоді попереднього року (якщо попереднього року немає, то береться обсяг попереднього місяця), що множиться на коефіцієнт приросту/зниження споживання за такою формулою:

У будь-якому випадку YASNO отримує від оператора системи розподілу обсяг спожитої електроенергії клієнтом за місяць та застосовує тариф.

У компанії зазначають, що нерозуміння виставлених сум за електроенергію найчастіше пов’язане з несвоєчасною передачею показань. Клієнтам радять використовувати чат-боти YASNO для нагадувань та спрощення процесу подачі даних.

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Нагадаємо, в Україні тариф на газ з 1 березня залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Водночас вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год.

Чинний тариф діятиме щонайменше до квітня. Платити менше за електроенергію можна власникам багатозонного лічильника.

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