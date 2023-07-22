ТОП-3 перспективних криптовалют для короткострокових інвестицій — Finance.ua

ТОП-3 перспективних криптовалют для короткострокових інвестицій Сьогодні 09:37 — Криптовалюта

У криптопросторі є приховані діаманти, які мають величезний потенціал для вибухового зростання і вони часто випереджають топпроєкти у десятки й сотні разів за відсотком зростання.

Finance.ua провів детальний аналіз та відібрав протоколи з максимальним потенціалом зростання.

Measurable Data Token (MDT) — токен оцінювання даних

Ціна токена на момент написання матеріалу $0,05.

Ринкова капіталізація ~$34 млн.

Циркуляційна пропозиція — 676 млн MDT (68% всіх токенів торгуються на ринку).

Максимальна пропозиція — 1 млрд MDT.

Добовий об'єм торгів коливається від $5 до $150 млн.

Проєкт займається тим, що збирає дані покупців різних товарів та послуг, а потім ці дані продає. Основна унікальність цього продукту в тому, що покупець який ділиться своїми даними отримує винагороду з продажів інформації про його активність. Покупці цих даних одержують цінний матеріал для покращення продажів.

Отже, якщо раніше такі дані збирали тільки мегакорпорації і отримували з цього дохід, то додаток RewardMe дозволяє користувачеві отримувати дохід з того, що інформацію про його активність буде продано зацікавленим особам.

Інформація, що виступає в ролі товару, повністю конфіденційна.

Крім того, Measurable Data Token надає послуги штучного інтелекту (Mail Time AI, Measurable AI).

Окремої уваги заслуговує Measurable Finance (MeFi) — це блокчейн-оракул для фінансових даних, створений для децентралізованої фінансової галузі. Він передає канали зовнішніх фінансових даних поза мережею в загальнодоступні блокчейни, надаючи екосистемі децентралізованого фінансування (DeFi) надійні фінансові дані в ланцюжку.

Ринкові показники MDT токену відповідають критеріям, що ми визначили при пошуку вибухових криптовалют:

високі показники добових об'ємів торгів. В середньому за сім днів приторговується на ринку вся капіталізація проєкту. На піках активності за добу можуть проторгуватися 3−5 капіталізацій.

в період з березня 2020 року по квітень 2021 року вартість MDT зростала майже на 5000%.

у 2023 році MDT зростав на ~400%, що значно за показники лідерів ринку.

Kaspa (KAS)

Якщо ви вважали, що блокчейн біткоїн є найкращим серед PoW протоколів, то ви помилялися. Kaspa — це узагальнення консенсусу запропонованого Сатоші Накамото який забезпечує безпечну роботу, зберігаючи дуже високу швидкість створення блоків (наразі один блок на секунду, мета — 10 блоків/сек, мрія про 100 блоків/сек) і мізерний час підтвердження, пов’язаний із затримкою інтернету.

Мережа біткоїн генерує 1 блок за 10 хвилин.

Kaspa на цей час є найшвидшою монетою з підтвердженням роботи (PoW) та майнінгом. Архітектура blockDAG із високою швидкістю створення блоків забезпечує більшу децентралізацію майнінгу та ефективний одиночний-майнінг із нижчими хешрейтами. Запущений протокол у листопаді 2021 року без попереднього майнінгу, нульових продажів і розподілу монет. Kaspa є на 100% децентралізованим, відкритим кодом і керованим спільнотою.

Загальна пропозиція Kaspa становить 28,7 мільярда монет із графіком емісії, який зменшується вдвічі один раз на рік шляхом плавного щомісячного скорочення з коефіцієнтом (½)^(1/12). Орієнтовно у 2028 році всі монети KAS буде видобуто.

Kaspa було розроблено для вирішення трилеми у використанні цифрових активів: безпеки, масштабованості та децентралізації. Використовуючи революційний blockDAG на відміну від blockchain, Kaspa забезпечує найшвидші, масштабовані та найбезпечніші транзакції абсолютно без шкоди для децентралізації.

Проєкт був розроблений таким чином, щоб бути в сотні разів швидшим за біткоїн, при цьому кожна транзакція стає видимою в мережі за одну секунду, а кожна транзакція повністю підтверджується в середньому за 10 секунд.

Kaspa розв’язує проблему масштабованості завдяки здатності генерувати та підтверджувати декілька блоків за секунду. Це відбувається без компромісу з безпекою та децентралізацією, як це відбувається в мережах Proof-of-Stake (PoS).

Kaspa використовує готовий для оптичного майнінгу алгоритм kHeavyHash для консенсусу та безпеки мережі. Цей алгоритм у поєднанні з DAG високої пропускної здатності та блокуванням без зайвих витрат робить його менш енергомістким, ніж інші мережі PoW.

Ринкові показники Kaspa, вражають. З моменту початку торгів в червні 2022 року нативний токен мережі KAS зріс у вартості на майже 8500%. У 2023 році приріст склав майже 1000%.

KAS станом на зараз:

вартість монети ~$0,025

капіталізація ~$531 млн.

циркуляційна пропозиція ~19 млрд 614 млн (68% від максимальної пропозиції).

добовий об'єм торгів в районі $15 млн доларів.

Pendle (PENDLE)

Це децентралізований протокол, який дозволяє створювати та торгувати токенізованим прибутком з активів у мережі. Він надає можливість користувачам отримувати майбутні доходи від наявних токенізованих активів і торгувати цими «токенами прибутку» на відкритому ринку.

Pendle досяг значного прогресу в просторі DeFi завдяки успішному запуску свого протоколу та введенню різноманітних інноваційних функцій. Проєкт привернув увагу та отримав підтримку криптоспільноти, забезпечивши партнерство з такими проєктами, як Aave (AAVE), Sushiswap (SUSHI) і Polygon (MATIC).

Таким чином, протокол Pendle пропонує користувачам спосіб отримати доступ і торгувати майбутніми доходами від токенізованих активів. Це надає можливість постачальникам ліквідності блокувати свої активи та отримувати майбутні прибутки, створюючи та торгуючи цими токенами.

Платформа Pendle дозволяє створити динамічний ринок для майбутньої прибутковості, сприяючи зростанню децентралізованих фінансів.

Згідно з даними DefiLlama TVL Pendle $143,73 млн, причому пули st ETH Lido Finance перевищують 55% від цієї суми. З початку 2023 року TVL зріс майже на 1000%, з $15 млн до поточного значення.

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