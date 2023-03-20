Топ-3 моделей смарт-годинників у 2023 році — Finance.ua

Топ-3 моделей смарт-годинників у 2023 році Сьогодні 02:02 — Фондовий ринок

Розумний годинник став надійним супутником сучасної людини. Крім відліку часу, вони інформують про основні показники організму, дають змогу домогтися максимальної ефективності від тренувань, а також, не дістаючи смартфон, відповісти на дзвінок або прочитати повідомлення.

Apple Watch Series 8

Аксесуар виконаний в алюмінієвому корпусі, завдяки чому має високу вологостійкість. Звужені рамки екрана роблять гаджет більш привабливим і стильним, а також попереджає спотворення картинки по краю.

На дисплеї відображається вся необхідна інформація. Потовщене загартоване скло знижує ймовірність механічного пошкодження.

Наявність численних датчиків і сенсорів дає можливість відстежувати температуру тіла, тільки на даний момент виключно в період сну. Водночас гаджет оснащений системою екстреного оповіщення і повідомить, якщо власник потрапив в аварію. Аксесуар здатний зчитувати серцебиття, рівень кисню в крові, а також відстежує якість сну і фізичну активність.

Amazfit GTS 4

Ця китайська модель швидко завоювала увагу і визнання споживачів вітчизняного ринку. Годинник має прямокутний дисплей в 1.75 дюймів, що відрізняється округленими краями. Модель має досить компактний вигляд і добре виглядає як на чоловічому, так і на жіночому зап’ясті.

Функціональна кнопка розташована на бічній грані з правого боку і представлена у вигляді заводної головки. При обертанні відбувається переміщення по інтерфейсу, а натискання дає доступ до розділу з налаштуваннями і додатковими функціями.

AMOLED-матриця має роздільну здатність 390×450 пікселів, і гарантує яскравість картинки навіть у сонячний день. Для захисту екрана використовується загартоване скло з особливим олеофобним покриттям, на якому не залишається відбитків.

Годинник має можливість читати повідомлення та підтримувати розмову. Це дає змогу зайвий раз не діставати телефон з кишені. Також ця модель відстежує пульс і сатурацію, зчитує пройдену відстань і спалені калорії, вираховує індекс індивідуальної активності.

Ємність батареї гарантує збереження заряду протягом 7-8 днів. Для заповнення заряду на 100% знадобиться близько 1,5 годин.

Samsung Galaxy Watch5

Це гідний аналог гучних Apple Watch, сумісний зі смартфонами на базі Android. Модель представлена в графітовому і сріблястому корпусі з екраном 40 і 44 мм. Виробник заявляє, що бічні алюмінієві рамки сприяють захисту від механічного впливу.

Екран має достатню яскравість і дає можливість легко зчитувати інформацію навіть у найсонячніший день. Керування здійснюється за рахунок сенсорного кільця, яке дає можливість виконувати швидкий перехід від програми до програми і прокручувати сторінку.

Спочатку це спортивна модель, яка моніторить інформацію про активність і пропонує різні режими тренувань. Також тут присутня функція вимірювання тиску та ЕКГ.

itechua За матеріалами:

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