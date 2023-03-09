Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом Сьогодні 21:06 — Технології&Авто

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом

За інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, у лютому було куплено 24,5 тис. легкових машин з пробігом, оснащених дизельними моторами (за сумою перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни). При цьому їхня частка на ринку становить 31,6%, а середній вік 13,7 року. Про це пишуть експерти порталу auto.ria

Варто зазначити, що як кількість так і частка дизельних легковиків тримається майже незмінною понад півроку, чому сприяє наявність дизпального на АЗС та стабілізація цін на нього.

«А якщо врахувати те, що найближчими місяцями відбулось помітне зниження цін на ДП, коли за літр цілком реально заплатити менше за 50 гривень, можливе навіть деяке зростання інтересу покупів до авто такого типу», — йдеться у повідомленні.

Що купували: найбільша популярність серед виробників у Volkswagen — автівок з емблемою VW з дизельними моторами найбільше на нашому ринку. Також до трійки лідерів у цій групі потрапляють Renault та Mercedes-Benz.

Коли вже Volkswagen перший серед марок, то можна припустити, що й на першій позиції у Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом, які купували або подавали на першу реєстрацію в Україні у лютому цього року, буде котрась модель від цього ж виробника. І так воно і є: Passat очолює цей Топ-15, а крім нього до трійки найпопулярніших моделей серед покупців легкових дизелів виявилися Renault Megane та Skoda Octavia.

Загальний рейтинг найпопулярніших «дизелів»

Volkswagen Passat (середня ціна $10700)

Renault Megane ($7900)



Skoda Octavia ($8000)



Volkswagen Golf ($8200)



Renault Scenic ($7200)



Mercedes-Benz Vito ($6700)



Audi A6 ($7900)



BMW X5 ($10900)



Volkswagen Transporter ($6200)



Mercedes-Benz E-Class ($7000)



Opel Astra ($7000)



Renault Kangoo ($6000)



Volkswagen Touareg ($21000)



BMW 5 Series ($7800)



Ford Focus ($6000)



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