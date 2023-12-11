Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше — Finance.ua
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Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше

Технології&Авто
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Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше
Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше, www.trustedreviews.com
Популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше. Десятка ґаджетів є актуальною станом на кінець листопада 2023 року.
Це топ смартфонів під керуванням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном із гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він тішить 96,77% користувачів.
Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше
Друге місце посідає iQOO 12 Pro із 96,06%. У трійку лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який до вподоби 95,68% власників.
Увесь топ-10:
  1. HONOR Magic V2 — 96,77%.
  2. iQOO 12 Pro — 96,06%.
  3. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%.
  4. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%.
  5. vivo X100 — 94,13%.
  6. iQOO 12 — 94,11%.
  7. Meizu 20 Pro — 94,02%.
  8. realme GT5 — 93,36%.
  9. vivo X90 Pro + - 92,56%.
  10. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.
За матеріалами:
ITsider.
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