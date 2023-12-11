Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше — Finance.ua

Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше Сьогодні 01:11 — Технології&Авто

Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше, www.trustedreviews.com

Популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше. Десятка ґаджетів є актуальною станом на кінець листопада 2023 року.

Це топ смартфонів під керуванням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном із гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він тішить 96,77% користувачів.

Друге місце посідає iQOO 12 Pro із 96,06%. У трійку лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який до вподоби 95,68% власників.

Увесь топ-10:

HONOR Magic V2 — 96,77%. iQOO 12 Pro — 96,06%. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%. vivo X100 — 94,13%. iQOO 12 — 94,11%. Meizu 20 Pro — 94,02%. realme GT5 — 93,36%. vivo X90 Pro + - 92,56%. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.

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