Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше — Finance.ua

Топ-10 смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше
Популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг смартфонів на Android, якими користувачі задоволені найбільше. Десятка ґаджетів є актуальною станом на кінець листопада 2023 року.
Це топ смартфонів під керуванням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном із гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він тішить 96,77% користувачів.
Друге місце посідає iQOO 12 Pro із 96,06%. У трійку лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який до вподоби 95,68% власників.
Увесь топ-10:
- HONOR Magic V2 — 96,77%.
- iQOO 12 Pro — 96,06%.
- Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%.
- Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%.
- vivo X100 — 94,13%.
- iQOO 12 — 94,11%.
- Meizu 20 Pro — 94,02%.
- realme GT5 — 93,36%.
- vivo X90 Pro + - 92,56%.
- Samsung Galaxy S23 — 92,5%.
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