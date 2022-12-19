ТОП-10 найвпливовіших брендів світу: рейтинг — Finance.ua

ТОП-10 найвпливовіших брендів світу: рейтинг Сьогодні 18:39 — Фондовий ринок

ТОП-10 найвпливовіших брендів світу: рейтинг

World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 000 брендів із 60 країн. Всього у рейтингу представлено 33 країни. Цього року World Brand Lab відстежувала понад 15 000 провідних брендів у всьому світі.

Рейтинг складено на основі оцінки глобального впливу бренду, який означає його здатність розвивати та захоплювати ринки і отримувати прибуток. До уваги беруться три ключові показники впливу бренду: частка ринку, лояльність до бренду та глобальне лідерство.

Хто в цьогорічному рейтингу

Американська компанія Apple очолила рейтинг «500 найвпливовіших брендів світу», від дослідницької компанії World Brand Lab. На другій сходинці в рейтингу Microsoft, третє місце у Google, яка торік очолювала список.

Найбільше у рейтингу компаній із США, далі йдуть Франція, Японія, Китай і Велика Британія. Компанії зі США представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів, йдеться у пресрелізі.

До першої «десятки» рейтингу потрапили пʼять американських компаній: Amazon; Walmart; McDonaldʼs; Coca-Cola і Tesla.

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