ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року, Фото: tesla

Найпопулярнішим кросовером до серпня 2024 року все ще залишався Tesla Model Y, який лідирує з продажами в кількості 754 691 од. Продажі цієї моделі зросли на +4,3%.

Ресурс focus2move опублікував світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року.

Друге місце посів кросовер Toyota RAV4 з продажами 654 694 од., що на 16,7% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

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Почесне третє місце посідає Honda CR-V з продажами 479 875 од. Продажі цієї моделі зросли найбільше у відносних показниках — на 41,1%.

Варто зазначити, що Honda CR-V був лідером сегмента кросоверів протягом 2010−2015 років. Ще з цікавого — BMW X3 піднявся на 6 позицій у ТОП-10, посівши 10 місце.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів року

Tesla Model Y — 754 691 од. (+4,3%); Toyota RAV4 — 654 694 од. (+16,7%); Honda CR-V — 479 875 од. (+41,1%); Hyundai Tucson — 378 773 од. (-3%); Kia Sportage — 342 773 од. (+5,6%); BYD Song — 303 599 од. (+26,8%); Volkswagen Tiguan — 280 550 од. (+5,2%); Honda HR-V — 254 173 од. (+19,8%); Mazda CX-5 — 217 827 од. (-2,1%); BMW X3 — 213 733 од. (+11,5%).

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