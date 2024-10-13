ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року
Найпопулярнішим кросовером до серпня 2024 року все ще залишався Tesla Model Y, який лідирує з продажами в кількості 754 691 од. Продажі цієї моделі зросли на +4,3%.
Ресурс focus2move опублікував світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року.
Друге місце посів кросовер Toyota RAV4 з продажами 654 694 од., що на 16,7% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.
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Почесне третє місце посідає Honda CR-V з продажами 479 875 од. Продажі цієї моделі зросли найбільше у відносних показниках — на 41,1%.
Варто зазначити, що Honda CR-V був лідером сегмента кросоверів протягом 2010−2015 років. Ще з цікавого — BMW X3 піднявся на 6 позицій у ТОП-10, посівши 10 місце.
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів року
- Tesla Model Y — 754 691 од. (+4,3%);
- Toyota RAV4 — 654 694 од. (+16,7%);
- Honda CR-V — 479 875 од. (+41,1%);
- Hyundai Tucson — 378 773 од. (-3%);
- Kia Sportage — 342 773 од. (+5,6%);
- BYD Song — 303 599 од. (+26,8%);
- Volkswagen Tiguan — 280 550 од. (+5,2%);
- Honda HR-V — 254 173 од. (+19,8%);
- Mazda CX-5 — 217 827 од. (-2,1%);
- BMW X3 — 213 733 од. (+11,5%).
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