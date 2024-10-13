ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів 2024 року, Фото: tesla
Найпопулярнішим кросовером до серпня 2024 року все ще залишався Tesla Model Y, який лідирує з продажами в кількості 754 691 од. Продажі цієї моделі зросли на +4,3%.
Ресурс focus2move опублікував світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року.
Друге місце посів кросовер Toyota RAV4 з продажами 654 694 од., що на 16,7% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

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Почесне третє місце посідає Honda CR-V з продажами 479 875 од. Продажі цієї моделі зросли найбільше у відносних показниках — на 41,1%.
Варто зазначити, що Honda CR-V був лідером сегмента кросоверів протягом 2010−2015 років. Ще з цікавого — BMW X3 піднявся на 6 позицій у ТОП-10, посівши 10 місце.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів року

  1. Tesla Model Y — 754 691 од. (+4,3%);
  2. Toyota RAV4 — 654 694 од. (+16,7%);
  3. Honda CR-V — 479 875 од. (+41,1%);
  4. Hyundai Tucson — 378 773 од. (-3%);
  5. Kia Sportage — 342 773 од. (+5,6%);
  6. BYD Song — 303 599 од. (+26,8%);
  7. Volkswagen Tiguan — 280 550 од. (+5,2%);
  8. Honda HR-V — 254 173 од. (+19,8%);
  9. Mazda CX-5 — 217 827 од. (-2,1%);
  10. BMW X3 — 213 733 од. (+11,5%).
За матеріалами:
ITC.ua
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