ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року
Для багатьох водіїв надійність є одним з найважливіших критеріїв при виборі автомобіля. Саме тому важливо знати, які моделі здатні прослужити довгі роки без серйозних поломок.
У GoBankingRates назвали 10 найнадійніших автомобілів, які можна купити в 2026 році. За словами експертів, ці моделі є чудовим вибором.
Лідери рейтингу
Відзначається, що Toyota є одним з найнадійніших брендів на ринку. Зокрема, в недавньому дослідженні Consumer Reports японський виробник посів перше місце за надійністю.
Більш того, Toyota Camry посів перше місце серед усіх моделей бізнес-класу.
Toyota Prius виявилася найнадійнішим гібридним автомобілем у 2026 році. У виданні додали, що ця модель також пропонує дуже низьку витрату палива (близько 4 літрів на 100 кілометрів).
ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року:
- Toyota Camry
- Toyota Prius
- Toyota Corolla
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Lexus NX
- Lexus RX
- Honda HR-V
- Kia Sorento Hybrid
- Hyundai Elantra Hybrid
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року
Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
Kia представила новий електричний позашляховик EV2 (фото)
OpenAI запускає конкурента Google Translate
Spotify підніме вартість місячної передплати у трьох країнах
Активність авторинку за регіонами у 2025 році: де купували найбільше (інфографіка)