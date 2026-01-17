ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Для багатьох водіїв надійність є одним з найважливіших критеріїв при виборі автомобіля. Саме тому важливо знати, які моделі здатні прослужити довгі роки без серйозних поломок.

У GoBankingRates назвали 10 найнадійніших автомобілів, які можна купити в 2026 році. За словами експертів, ці моделі є чудовим вибором.

Лідери рейтингу

Відзначається, що Toyota є одним з найнадійніших брендів на ринку. Зокрема, в недавньому дослідженні Consumer Reports японський виробник посів перше місце за надійністю.

Більш того, Toyota Camry посів перше місце серед усіх моделей бізнес-класу.

Toyota Prius виявилася найнадійнішим гібридним автомобілем у 2026 році. У виданні додали, що ця модель також пропонує дуже низьку витрату палива (близько 4 літрів на 100 кілометрів).

ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року:

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Corolla Subaru Forester Subaru Impreza Lexus NX Lexus RX Honda HR-V Kia Sorento Hybrid Hyundai Elantra Hybrid

