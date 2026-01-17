0 800 307 555
ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року

Технології&Авто
24
ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року, Фото: Toyota Camry
Для багатьох водіїв надійність є одним з найважливіших критеріїв при виборі автомобіля. Саме тому важливо знати, які моделі здатні прослужити довгі роки без серйозних поломок.
У GoBankingRates назвали 10 найнадійніших автомобілів, які можна купити в 2026 році. За словами експертів, ці моделі є чудовим вибором.

Лідери рейтингу

Відзначається, що Toyota є одним з найнадійніших брендів на ринку. Зокрема, в недавньому дослідженні Consumer Reports японський виробник посів перше місце за надійністю.
Більш того, Toyota Camry посів перше місце серед усіх моделей бізнес-класу.
Toyota Prius виявилася найнадійнішим гібридним автомобілем у 2026 році. У виданні додали, що ця модель також пропонує дуже низьку витрату палива (близько 4 літрів на 100 кілометрів).
ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року:
  1. Toyota Camry
  2. Toyota Prius
  3. Toyota Corolla
  4. Subaru Forester
  5. Subaru Impreza
  6. Lexus NX
  7. Lexus RX
  8. Honda HR-V
  9. Kia Sorento Hybrid
  10. Hyundai Elantra Hybrid
За матеріалами:
УНІАН
Авто
