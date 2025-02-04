ТОП-10 найбільш продаваних представницьких авто у світі у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найбільш продаваних представницьких авто у світі у 2024 році (інфографіка)

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ТОП-10 найбільш продаваних представницьких авто у світі у 2024 році (інфографіка)
ТОП-10 найбільш продаваних представницьких авто у світі у 2024 році (інфографіка)
Світовий рейтинг найбільш продаваних представницьких автомобілів у 2024 році. Про це пише видання Focus2Move.
Mercedes E Class (-2,5%) повертає собі лідерство після слабкого 2023 року, за ним йде Audi A6 (-23,6%). Продажі Wuling Starlight зросли на 582%, оскільки він забезпечив собі місце в топ-10.
У цій статті йдеться про глобальний рейтинг (загальний обсяг продажів у 160 країнах) для автомобілів представницького класу, великих (і зазвичай розкішних) автомобілів розміром понад 4,8 метра, ¾/5 дверей і універсал.
В останнє десятиліття в цьому сегменті домінували дві моделі: Mercedes E Class і головний суперник BMW 5 серії.
Розглядаючи сукупні продажі з 2024 року, Mercedes E Class повертає собі позицію лідера сегменту після слабких показників у попередньому році. Продажі досягли 251 807 (-1,6%).
ТОП-10 найбільш продаваних представницьких авто у світі у 2024 році (інфографіка)
На другому місці розташувався Audi A6 з 235 464 продажами (-8,3%).
А на третьому — BYD Han з 209 763 проданими одиницями (-0,3%).
На четвертому місці лідер попереднього року BMW 5 серії з 209 607 продажами (-20,8%), за ним Hongqi H5 з 149 045 продажами (+28,0%), Zeekr 001 піднявся на 2 позиції з 102 173 продажами (+33,8%) і Toyota Crown піднялася на 2 місця з 88 151 проданих одиниць (+29,1%).
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На восьмому місці Hongqi E-QM5 — вниз на 2 позиції — з 81 056 продажів (+2,4%), попереду Wuling Starlight з 72 995 продажів (+582,5%),
Замикає ТОП-10 Hyundai Grandeur з 71 656 проданими новинками (-36,6%).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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