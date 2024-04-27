ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive — Finance.ua

ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive
Прийнято вважати, що відпустка all-inclusive дорого коштує, а бюджетно відпочити у форматі «все включено» можна тільки у країнах Азії. Проте подорож до Європи теж має шанс на звання бюджетної.
Експерти Which? Travel склали рейтинг, згідно з яким найкращим напрямком відпочинку в Європі визнали острів Калімнос в Греції.
Тут формат «все включено» на тиждень коштуватиме в середньому 1000 доларів.
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Це місце приваблює туристів бухтами, сапфіровим морем, скелястими горами і великою кількістю ресторанів.
Загалом, згідно з рейтингом, Греція стала країною для найбюджетніших поїздок
Іспанська Коста-Брава опинилася поза трійкою найдешевших напрямків із середньою вартістю тижневого відпочинку у близько 1200 доларів.
Узбережжя відоме своїми широкими золотистими пляжами, скелями і бухтами.
Найдорожчою країною для відпочинку у форматі «все включено» стала Мальта у Середземному морі.
Середня вартість поїздки складатиме 1250 доларів.
ТОП-10 бюджетних напрямків відпочинку у форматі all-inclusive
- Калімнос, Греція;
- Тасос, Греція;
- Лефкада, Греція;
- Коста Брава, Іспанія;
- Венеціанська Рів'єра, Італія;
- Узбережжя Амальфі, Італія;
- Скопелос, Греція;
- Коста де ла Лус, Іспанія;
- Кампанія, Італія;
- Мальта.
Нагадаємо, система all inclusive є досить зручною для тих мандрівників, які надають перевагу відпочинку на курортах, де все продумали замість них.
Формат передбачає харчування, напої та інші види послуг одночасно з проживанням у готелі. Тому не потрібно самостійно продумувати, де жити та харчуватися.
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