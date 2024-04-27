ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive — Finance.ua

ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive Сьогодні 16:02 — Світ

ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive, Фото: freepik

Прийнято вважати, що відпустка all-inclusive дорого коштує, а бюджетно відпочити у форматі «все включено» можна тільки у країнах Азії. Проте подорож до Європи теж має шанс на звання бюджетної.

Експерти Which? Travel склали рейтинг, згідно з яким найкращим напрямком відпочинку в Європі визнали острів Калімнос в Греції.

Тут формат «все включено» на тиждень коштуватиме в середньому 1000 доларів.

Читайте також Слідом за Венецією: з туристів почнуть брати кошти за вхід ще в одному популярному місці Італії

Це місце приваблює туристів бухтами, сапфіровим морем, скелястими горами і великою кількістю ресторанів.

Загалом, згідно з рейтингом, Греція стала країною для найбюджетніших поїздок

Іспанська Коста-Брава опинилася поза трійкою найдешевших напрямків із середньою вартістю тижневого відпочинку у близько 1200 доларів.

Узбережжя відоме своїми широкими золотистими пляжами, скелями і бухтами.

Найдорожчою країною для відпочинку у форматі «все включено» стала Мальта у Середземному морі.

Середня вартість поїздки складатиме 1250 доларів.

ТОП-10 бюджетних напрямків відпочинку у форматі all-inclusive

Калімнос, Греція; Тасос, Греція; Лефкада, Греція; Коста Брава, Іспанія; Венеціанська Рів'єра, Італія; Узбережжя Амальфі, Італія; Скопелос, Греція; Коста де ла Лус, Іспанія; Кампанія, Італія; Мальта.

Нагадаємо, система all inclusive є досить зручною для тих мандрівників, які надають перевагу відпочинку на курортах, де все продумали замість них.

Формат передбачає харчування, напої та інші види послуг одночасно з проживанням у готелі. Тому не потрібно самостійно продумувати, де жити та харчуватися.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.