ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом
ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом
Деякі водії побоюються купувати електромобілі, оскільки вважають їх ненадійними. Проте повністю електричні авто можуть бути навіть більш надійними, ніж традиційні моделі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Експерти Top Speed назвали 10 дуже надійних електромобілів з пробігом.
Hyundai Kona Electric виявився найнадійнішим електромобілем у цьому рейтингу.
Експерти відзначили, що якість збірки цієї моделі також перебуває на високому рівні.
ТОП-10 дуже надійних електромобілів з пробігом:
  1. Hyundai Kona Electric;
  2. Chevrolet Bolt EV/EUV;
  3. Kia Niro Electric;
  4. Kia EV6;
  5. Hyundai Ioniq 6;
  6. Ford Mustang Mach-E;
  7. Tesla Model 3;
  8. Genesis GV60;
  9. BMW i4;
  10. Hyundai Ioniq 5.
За матеріалами:
УНІАН
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