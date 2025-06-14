ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом
Деякі водії побоюються купувати електромобілі, оскільки вважають їх ненадійними. Проте повністю електричні авто можуть бути навіть більш надійними, ніж традиційні моделі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Експерти Top Speed назвали 10 дуже надійних електромобілів з пробігом.
Hyundai Kona Electric виявився найнадійнішим електромобілем у цьому рейтингу.
Експерти відзначили, що якість збірки цієї моделі також перебуває на високому рівні.
ТОП-10 дуже надійних електромобілів з пробігом:
- Hyundai Kona Electric;
- Chevrolet Bolt EV/EUV;
- Kia Niro Electric;
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 6;
- Ford Mustang Mach-E;
- Tesla Model 3;
- Genesis GV60;
- BMW i4;
- Hyundai Ioniq 5.
Поділитися новиною