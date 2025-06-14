ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом 14.06.2025, 00:09 — Технології&Авто

ТОП-10 надійних електромобілів з пробігом

Деякі водії побоюються купувати електромобілі, оскільки вважають їх ненадійними. Проте повністю електричні авто можуть бути навіть більш надійними, ніж традиційні моделі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Експерти Top Speed назвали 10 дуже надійних електромобілів з пробігом.

Hyundai Kona Electric виявився найнадійнішим електромобілем у цьому рейтингу.

Експерти відзначили, що якість збірки цієї моделі також перебуває на високому рівні.

ТОП-10 дуже надійних електромобілів з пробігом:

Hyundai Kona Electric; Chevrolet Bolt EV/EUV; Kia Niro Electric; Kia EV6; Hyundai Ioniq 6; Ford Mustang Mach-E; Tesla Model 3; Genesis GV60; BMW i4; Hyundai Ioniq 5.

УНІАН За матеріалами:

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