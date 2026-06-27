ТОП-10 компаній з найбільшою кількістю працівників у світі Сьогодні 04:23

Рейтинг найбільших роботодавців світу

У світі є роботодавці, штат яких можна порівняти з населенням невеликої країни. Вони налічують мільйони працівників і суттєво впливають на економіку цілих регіонів. Очолює цей рейтинг Walmart — американська корпорація роздрібної торгівлі, яка керує мережею гіпермаркетів, супермаркетів і продуктових магазинів.

Про це свідчать оновлені дані платформи для фінансового аналізу FinanceCharts

Найбільший роботодавець у світі

Ритейлер налічує близько 2,1 мільйона працівників у різних країнах світу, що робить його найбільшим роботодавцем серед публічних компаній. Такий показник пояснюють масштабами бізнесу та необхідністю обслуговувати величезну мережу об’єктів торгівлі.

До слова, Walmart заснували в 1962 році, однак протягом кількох останніх років він пережив масштабну цифрову трансформацію. Уже цьогоріч у лютому, ринкова капіталізація компанії вперше в історії перевищила 1 трильйон доларів, пише Bloomberg.

Хто також потрапив до ТОП-10:

Amazon — США, 1 575 000 працівників — технологічний гігант та один із найбільших у світі онлайн-ритейлерів, заснований Джефом Безосом у 1994 році.

— США, 1 575 000 працівників — технологічний гігант та один із найбільших у світі онлайн-ритейлерів, заснований Джефом Безосом у 1994 році. BYD — Китай, 869 600 працівників — виробник електромобілів та акумуляторів, який останніми роками став одним із головних конкурентів Tesla на світовому ринку.

— Китай, 869 600 працівників — виробник електромобілів та акумуляторів, який останніми роками став одним із головних конкурентів Tesla на світовому ринку. Accenture — Ірландія, 779 000 працівників — надає послуги у сфері консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

— Ірландія, 779 000 працівників — надає послуги у сфері консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу. JD — Китай, 776 682 працівники — гігант електронної комерції та один із найбільших онлайн-ритейлерів країни.

— Китай, 776 682 працівники — гігант електронної комерції та один із найбільших онлайн-ритейлерів країни. JD Logistics — Китай, 682 705 працівників — логістичний підрозділ попередньої компанії, який надає складські послуги та забезпечує управління ланцюгами постачання.

— Китай, 682 705 працівників — логістичний підрозділ попередньої компанії, який надає складські послуги та забезпечує управління ланцюгами постачання. Volkswagen — Німеччина, 662 942 працівники — автовиробник, один із найбільших автомобільних концернів світу.

— Німеччина, 662 942 працівники — автовиробник, один із найбільших автомобільних концернів світу. Compass Group — Велика Британія, 591 767 працівників — найбільший європейський кейтеринговий оператор, що надає послуги харчування для шкіл, лікарень, фабрик, в’язниць, спортивних арен і навіть морських нафтових платформ тощо.

— Велика Британія, 591 767 працівників — найбільший європейський кейтеринговий оператор, що надає послуги харчування для шкіл, лікарень, фабрик, в’язниць, спортивних арен і навіть морських нафтових платформ тощо. Deutsche Post — Німеччина, 583 998 працівників — логістична компанія та один із найбільших поштових операторів у світі.

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