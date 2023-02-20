ТОП-10 автомобільних брендів, які продають найнадійніші авто — Finance.ua

ТОП-10 автомобільних брендів, які продають найнадійніші авто Сьогодні 20:07 — Технології&Авто

Окрім ціни, надійність та довговічність автомобіля, мабуть, є другими за важливістю факторами. Фактично, згідно з опитуванням, проведеним Cox Automotive та KBB, більшість покупців автомобілів ставлять надійність автомобіля вище за інші фактори, такі як доступність, безпека та економність палива. Тому важливо визначити найбільш надійні марки автомобілів та ті, яких слід уникати.

Експерти uamotors проаналізували кілька дослідницьких звітів, щоб подати вам найнадійніші марки автомобілів у світі. Ці опитування показали, що японські автовиробники, такі як Toyota, Mazda, Lexus та Honda, є провідними брендами. Це не дивно, адже японські автомобілі мають репутацію надзвичайно надійних. Купівля надійного автомобіля призводить до зниження витрат на володіння та технічне обслуговування. Такі автомобілі, як правило, зберігають свою вартість з часом, а це означає, що ви можете отримати більше грошей, коли захочете продати свій автомобіль.

У той час, як сучасні автомобілі не розраховані на тривалий термін служби, деякі бренди випускають більш надійні автомобілі, ніж інші. Ось 10 автомобільних брендів, які продають найнадійніші автомобілі.

10. Lincoln — Consumer Reports : 54/100.

Автомобілі Lincoln є основним продуктом на американському ринку вже понад сто років. Незважаючи на те, що у них не завжди були хороші показники надійності, в останньому дослідженні Consumer Reports бренд входить до найнадійніших автомобілів із середнім балом 54 зі 100.

Lincoln Corsair 2023 року випуску — видатна модель. Крім того, що це найдешевша нова модель Lincoln, це також один з найнадійніших позашляховиків і єдиний американський автомобіль, який потрапив до списку 10 найнадійніших автомобілів CR. Lincoln Nautilus — ще один міцний автомобіль, який допомагає вивести бренд Lincoln у центр уваги найавторитетніших автомобільних брендів.

9. Kia — Consumer Reports: 54/100.

Автомобілі Kia зараз є одними з найнадійніших автомобілів в Америці. В останньому дослідженні надійності JD Power бренд посів третє місце у загальному заліку, обійшовши такі популярні бренди, як Toyota, Mazda та Honda.

RepairPal також надав йому вражаючий загальний рейтинг надійності 4,0 з 5,0, перевищивши 54 бали Consumer Reports зі 100. Надійність бренду Kia загалом підвищується завдяки таким видатним моделям, як Telluride, Carnival, EV6 та K5.

8. Acura — Consumer Reports: 57/100.

Acura — підрозділ Honda з виробництва автомобілів класу люкс для Північної Америки, Канади та кількох інших зарубіжних ринків. Але на відміну від більшості люксових брендів, таких як Mercedes Benz та Cadillac, Acura виробляє розкішні автомобілі, які одночасно доступні за ціною та надійні.

Із рейтингом надійності 4,0 із 5,0 Acura посіла друге місце в загальному опитуванні RepairPal. Окремі моделі з найвищими показниками, такі як TLX, MDX та RDX, допомогли бренду отримати середній бал 57 зі 100 у Consumer Reports.

7. Subaru — Consumer Reports: 59/100.

Subaru не тільки виробляє надійні автомобілі, моделі Subaru також користуються великою популярністю в Сполучених Штатах завдяки своїм високим стандартам безпеки, продуктивності, строгому вигляду та винятковій практичності, завдяки стандартним системам повного приводу. Ці стандарти здобули Subaru легіон відданих шанувальників та ентузіастів у всьому світі.

В останньому опитуванні Consumer Reports японський бренд набрав 59 балів зі 100 за надійністю. Subaru Crosstrek 2023 випуску набрав найбільшу кількість балів — 80, за ним впритул слідує Forester з 75 балами. Інші моделі Subaru із середньою надійністю включають Impreza, Outback, Legacy та Ascent. RepairPal оцінив надійність Subaru на 3,5 бали з 5,0.

6. Audi — Consumer Reports: 60/100.

Колись Audi називали джерелом проблем з обслуговуванням, але останніми роками вона значно покращилася і є однією з найпопулярніших європейських моделей за очікуваною надійністю. Хоча багато моделей Audi, як правило, мають високі цінники, деякі моделі напрочуд дешеві у володінні та обслуговуванні.

RepairPal надав Audi рейтинг надійності 3,0 з 5,0. Німецький бренд показав найкращі результати в Consumer Reports, отримавши оцінку надійності 60 зі 100. Деякі з найкращих моделей Audi в рейтингах надійності включають Audi A3 з рейтингом 93,6% за версією What Car? та Audi A4 з оцінкою 80 зі 100 за версією JD Power. Інші включають Audi A5, A6 та Audi TT.

5. Honda — Consumer Reports: 62/100.

Honda посіла дуже високе місце в рейтингу надійності автомобілів, отримавши 62/100 у Consumer Reports і 4,0 з 5,0 на RepairPal. Однією з причин їхньої надійності вище середньої є те, що автомобілі Honda, як правило, дешеві в обслуговуванні.

Опитування також показало, що в середньому водії звертаються до сервісних центрів для позапланового ремонту приблизно один раз на три роки. До топових моделей Honda з надійністю вище середнього відносяться Honda Accord, Accord Hybrid, Passport та суперпопулярний Civic.

4. BMW — Consumer Reports: 65/100.

Незважаючи на те, що в цілому надійність німецьких автомобілів тривалий час залишалася на низькому рівні, вражає, що в 2023 році BMW піднялася на 10 позицій і приєдналася до лідерів з надійності. Згідно Consumer Reports, BMW зрівнялася з Mazda із середнім показником надійності 65/100.

Німецькому автовиробнику слід подякувати BMW 3 серії за підвищений рейтинг надійності, який набрав вражаючі 80 балів зі 100. BMW 2-ї серії та X1 також отримали нагороду JD Power за якість у сегменті малої розкоші, в той час як 7-а серія виборола корону в сегменті великої розкоші. Незважаючи на це покращення, у BMW досить дорогий ремонт автівок.

3. Mazda — Consumer Reports: 65/100.

Як і Toyota, Mazda може похвалитися одними з найнадійніших автомобілів, які служать довго, не вимагаючи значного ремонту. Це, у свою чергу, робить моделі Mazda одними з найміцніших автомобілів. На додаток до якості проєктування та складання, більшість моделей Mazda мають ідентичні платформи, що допомагає підвищити їхню надійність.

Модель Mazda, що отримала найвищий рейтинг в опитуванні Consumer Reports, — MX-5 Miata. З показником надійності 85 Miata також є п’ятим за надійністю авто у всьому опитуванні. Інші індивідуальні моделі включають Mazda CX-3 і CX-5, які виділяються в категорії позашляховиків.

2. Lexus — Consumer Reports: 72/100.

Як підрозділ Toyota класу люкс, практично все хороше, що є у Toyota, можна сказати і про Lexus. Фактично, Lexus — єдина марка автомобілів, всі моделі якої досягли надійності вище за середню.

Отримавши 72 бали зі 100 за версією Consumer Reports, Lexus зрівнявся за надійністю з Toyota, але останній мав більше моделей, що вплинуло на загальну оцінку бренду. Згідно з опитуванням, Lexus GX є другою за надійністю моделлю автомобіля з показником надійності 91/100. Декілька інших моделей, таких як Lexus NX, зміцнили рейтинг надійності бренду.

1. Toyota — Consumer Reports: 72/100.

Із середнім показником надійності 72 із 100 за версією Consumer Reports Toyota є найнадійнішою автомобільною маркою у 2023 році. Протягом десятиліть японський автовиробник був найкращим автомобільним брендом у світі, принаймні з погляду надійності. Його репутація, як і раніше, залишається вірною головним чином тому, що майже всі моделі Toyota мають показники надійності вище середнього.

Найміцнішою моделлю Toyota і найнадійнішим автомобілем у всьому опитуванні Consumer Report став Toyota Corolla Hybrid 2023 року випуску, який отримав 93 бали надійності зі 100. Prime.

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