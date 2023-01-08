Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році — Finance.ua
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Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році

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Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році
Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році
Європейські авіакомпанії влітку 2022 року масово скасовували рейси через страйки та брак персоналу. У «непунктуальних» перевізників не відбулося 2% польотів.
Які авіакомпанії опинилися в лідерах за кількістю скасування, розповіли в schengenvisainfo.com.
Нове дослідження європейських авіакомпаній, які цього літа скасовували рейси в останню хвилину, провела компанія Mabrian Technologies, яка займається аналізом даних для туризму.
У першій десятці європейських авіакомпаній, які найбільше постраждали від скасування в період з 17 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, зафіксовано майже 9000 скасованих рейсів. Це 2% усіх польотів.
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«Lufthansa — одна з компаній, які найбільше постраждали від обмежень персоналу та страйків, очолює список авіакомпаній з найбільшою кількістю скасування (2521) регулярних рейсів, які були скасовані в останню хвилину в Європі», — йдеться у звіті.
Повний список має такий вигляд:
  1. Lufthansa Airlines — 3,69%, 2521 скасований рейс;
  2. Scandinavian Airlines (SAS) — 3,4%, 812 скасованих рейсів;
  3. KLM Royal Dutch Airlines — 2,64%, 628 скасованих рейсів;
  4. Німецька Eurowings — 2,47%, 835 скасованих рейсів;
  5. Tap Air Portugal — 2,01%, 379 скасованих рейсів;
  6. British Airways — 1,79%, 755 скасованих рейсів;
  7. Угорська Wizz Air — 1,61%, 591 скасований рейс;
  8. Великобританія Easy Jet — 1,34%, 1482 скасованих рейси;
  9. Air France — 1,23%, 561 скасований рейс;
  10. Іспанська Vueling — 0,84%, 417 скасованих рейсів.
Через пандемію коронавірусу багато авіакомпаній та аеропортів скоротили свій персонал у 2020 році, це стало для них справжньою проблемою після того, як авіасполучення почало відроджуватися після масової вакцинації у світі.
Решті співробітників було складно впоратися з великим потоком мандрівників цього літа, вони часто влаштовували страйки, через що щодня скасовувалися десятки рейсів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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