Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році — Finance.ua

Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році Сьогодні 04:29 — Світ

Топ-10 авіакомпаній, які найчастіше скасовували рейси у 2022 році

Європейські авіакомпанії влітку 2022 року масово скасовували рейси через страйки та брак персоналу. У «непунктуальних» перевізників не відбулося 2% польотів.

Які авіакомпанії опинилися в лідерах за кількістю скасування, розповіли в schengenvisainfo.com

Нове дослідження європейських авіакомпаній, які цього літа скасовували рейси в останню хвилину, провела компанія Mabrian Technologies, яка займається аналізом даних для туризму.

У першій десятці європейських авіакомпаній, які найбільше постраждали від скасування в період з 17 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, зафіксовано майже 9000 скасованих рейсів. Це 2% усіх польотів.

«Lufthansa — одна з компаній, які найбільше постраждали від обмежень персоналу та страйків, очолює список авіакомпаній з найбільшою кількістю скасування (2521) регулярних рейсів, які були скасовані в останню хвилину в Європі», — йдеться у звіті.

Повний список має такий вигляд:

Lufthansa Airlines — 3,69%, 2521 скасований рейс; Scandinavian Airlines (SAS) — 3,4%, 812 скасованих рейсів; KLM Royal Dutch Airlines — 2,64%, 628 скасованих рейсів; Німецька Eurowings — 2,47%, 835 скасованих рейсів; Tap Air Portugal — 2,01%, 379 скасованих рейсів; British Airways — 1,79%, 755 скасованих рейсів; Угорська Wizz Air — 1,61%, 591 скасований рейс; Великобританія Easy Jet — 1,34%, 1482 скасованих рейси; Air France — 1,23%, 561 скасований рейс; Іспанська Vueling — 0,84%, 417 скасованих рейсів.

Через пандемію коронавірусу багато авіакомпаній та аеропортів скоротили свій персонал у 2020 році, це стало для них справжньою проблемою після того, як авіасполучення почало відроджуватися після масової вакцинації у світі.

Решті співробітників було складно впоратися з великим потоком мандрівників цього літа, вони часто влаштовували страйки, через що щодня скасовувалися десятки рейсів.

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