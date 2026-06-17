Threads залучила 500 мільйонів активних користувачів Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Threads залучила 500 мільйонів активних користувачів

Кількість щомісячних активних користувачів текстової соціальної мережі Threads досягла позначки у 500 мільйонів осіб. Платформі, яку корпорація Meta запустила як прямого конкурента мережі X, знадобилося три роки, щоб виконати план Марка Цукерберга рівно наполовину.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Threads Коннор Хейс у своєму інтерв’ю підтвердив, що кількість щоденних активних користувачів платформи також суттєво зросла порівняно з минулим роком, хоча точних цифр не назвав. Ці офіційні дані повністю спростовують прогнози сторонніх аналітичних агенцій, які раніше заявляли про падіння інтересу до цієї соцмережі.

Стратегія успіху

Марк Цукерберг створив Threads у 2023 році на тлі хаотичної купівлі соцмережі Twitter Ілоном Маском, розраховуючи переманити незадоволених користувачів.

За цей час платформа зазнала значних трансформацій. Якщо на старті Threads свідомо дистанціювався від політичного контенту, то зараз керівництво робить ставку на максимальну культурну та інформаційну актуальність. Наприклад, у Тайвані вибухове зростання популярності додатку зафіксували саме під час проведення національних виборів.

Головні причини стабільного зростання

Зв’язок з Instagram: інтеграція дозволяє показувати дописи з Threads безпосередньо у стрічці Instagram, автоматично перенаправляючи користувачів у новий додаток.

інтеграція дозволяє показувати дописи з Threads безпосередньо у стрічці Instagram, автоматично перенаправляючи користувачів у новий додаток. Самостійна платформа: Коннор Хейс наголосив, що все більше людей відкривають Threads напряму, що свідчень про перетворення платформи на самодостатній медіамайданчик.

Коннор Хейс наголосив, що все більше людей відкривають Threads напряму, що свідчень про перетворення платформи на самодостатній медіамайданчик. Залучення селебріті: соцмережа активно залучає світових зірок. Так, у Південній Кореї, де загальний час використання додатку за рік зріс на 80%, до Threads офіційно приєднався культовий K-pop гурт BTS. Лише за кілька днів їхній аккаунт зібрав понад 4,2 мільйона підписників.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.