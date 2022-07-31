The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу — Finance.ua

The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу Вчора 18:10 — Світ

The Economist назвав ТОП-10 найкомфортніших міст світу

Іноземне видання The Economist щороку публікує рейтинг The Global Liveability Index 2022. У ньому йдеться про найбільш та найменш комфортні міста світу для життя.

Цьогорічний топ найкомфортніших міст світу очолив Відень. Першу сходинку він посідає вже втретє за останні п’ять років.

"Місто пропонує багато можливостей для культури та розваг, а також хорошу інфраструктуру і загальну стабільність",— йдеться у статті.

Критерії для складання рейтингу

Рейтинг складається на основі понад 30 факторів, які згруповані в п’ять категорій:

cтабільність

охорона здоров’я

культура та навколишнє середовище

освіта

інфраструктура

Також другий рік поспіль враховуються показники, пов’язані з COVID-19.

ТОП-10 найкомфортніших міст для життя:

Відень (Австрія) Копенгаген (Данія) Цюрих (Швейцарія) Калґарі та Ванкувер (Канада) Женева (Швейцарія) Франкфурт (Німеччина) Торонто (Канада) Амстердам (Нідерланди) Осака (Японія) Мельбурн (Австралія)

Натомість найменш комфортними для життя визнали Тегеран (Іран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсбі (Папуа-Нова Гвінея), Карачі (Пакистан), Алжир (Алжир), Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).

У дослідженні зазначається, що послаблення COVID-обмежень позитивно вплинуло на рейтинг західноєвропейських міст, як-от Франкфурт, Лондон та Париж.

Натомість на тлі геополітичної напруженості показники стабільності втратили Будапешт і Варшава. Також російські москва і санкт-петербург значно опустилися у рейтингу.

Зауважмо, що через війну в Україні Київ взагалі не потрапив до рейтингу найкомфортніших міст світу. Видання було змушене відмовитися від опитування, коли почалися бойові дії.

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